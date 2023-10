Il giovane astronomo abbraccia la magia dell'eclissi solare

By

Scott Young, un giovane astronomo appassionato, ricorda vividamente la sua prima eclissi solare. Ha assistito alla straordinaria vista di un buco nero con fiamme blu, circondato da una luce inquietante che rivelava le stelle durante il giorno. Questa maestosa esperienza cambiò per sempre la sua vita, poiché prese la decisione di intraprendere la carriera di astronomo.

Young, che attualmente lavora come astronomo del planetario presso il Museo Manitoba, si è recentemente riunito con altri appassionati di scienza all'Assiniboine Park per assistere all'eclissi solare anulare. Nonostante le condizioni nuvolose, che rendevano difficile la visibilità, erano ansiosi di intravedere questo evento astrologico. Quelli abbastanza fortunati da trovare uno spazio tra le nuvole hanno visto circa il 50% del sole coperto dalla luna.

L'ultima eclissi solare totale si è verificata nel 2017, visibile interamente negli Stati Uniti e parzialmente in Canada. La prossima eclissi solare è prevista per l’8 aprile e sarà osservata meglio nel Canada orientale e nel Midwest degli Stati Uniti.

Il collega astronomo Dennis Lyons si è unito a Young al parco, armato di telescopio e risposte per menti curiose. Sperava di suscitare l'interesse dei giovani osservatori delle stelle e incoraggiarli a impegnarsi attivamente nelle scienze. Lyons ha sottolineato l'entusiasmo di condividere questa esperienza con gli altri e il potenziale per accendere una passione per la scienza. Semplicemente alzando lo sguardo e interrogandosi sui misteri dell'universo, le persone possono abbracciare le meraviglie dell'osservazione delle stelle.

Mentre l'eclissi anulare era visibile solo parzialmente nelle praterie a causa delle condizioni nuvolose, la dedizione di questi appassionati di astronomia dimostra il loro incrollabile entusiasmo per la scoperta dei segreti dell'universo.

Fonte: questo articolo è basato su un articolo di Global News, una divisione di Corus Entertainment Inc.