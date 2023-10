La rivista di astronomia festeggia 50 anni con il concorso Telescope

By

Astronomy Magazine ha recentemente celebrato il suo cinquantesimo anniversario collaborando con Celestron, un produttore di telescopi, per organizzare un concorso in cui i lettori potessero condividere le loro esperienze più memorabili con l'astronomia. Sono state inviate più di 50 lettere e il saggio vincitore è stato scritto da Vicki Wilson di Clinton, New York.

Wilson ricorda un'esperienza dei primi anni 2000, quando lei e suo marito sedevano in un tranquillo cimitero di campagna, osservando la pioggia di meteoriti delle Perseidi. Chiamarono il padre di Wilson, che stava osservando la pioggia di meteoriti dalla sua terrazza in un'altra città, in modo da poter condividere l'esperienza.

Rimasero seduti in macchina, guardando il cielo per un'ora, con il padre di Wilson al telefono. Le meteore attraversavano il cielo, affascinandoli. Di tanto in tanto, una meteora particolarmente luminosa o lunga attirava la loro attenzione, portando ad esclamazioni di "Whoa!" e la domanda di Wilson: "Hai visto, papà?" a cui suo padre avrebbe risposto: "Sì, l'ho fatto".

L'esperienza ha avuto un significato speciale per Wilson perché collegava la nuova vita che stava creando con suo marito al suo passato e alle persone che l'avevano cresciuta. Sfortunatamente, suo padre è morto nel 2017, ma Wilson spera che siano ancora in qualche modo legati, osservando e apprezzando le meraviglie del mondo.

Il premio vincitore del concorso è stato un telescopio dobson Celestron StarSense Explorer da 8 pollici abilitato per l'app per smartphone, del valore di $ 799.95. Astronomy Magazine ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato al concorso e si è congratulato con Vicki Wilson per il suo saggio vincitore.

