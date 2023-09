Portare fuori la spazzatura: il satellite Aeolus precipita sulla Terra in rientro controllato

L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha pubblicato una nuova animazione che mostra i momenti finali della navicella spaziale Aeolus mentre effettuava il suo rientro controllato nell'atmosfera terrestre. L'animazione, creata utilizzando le ultime otto immagini scattate dal satellite, mostra la navicella spaziale che cade e brucia in una morte ardente. Queste immagini sono state catturate dal Tracking and Imaging Radar (TIRA), un radar di osservazione spaziale in Germania.

Eolo era in orbita attorno alla Terra da cinque anni, misurando i venti del pianeta su scala globale. Tuttavia, il satellite stava esaurendo il carburante e veniva abbattuto dalla gravità e dalla resistenza atmosferica. In uno sforzo unico per combattere il crescente problema dei detriti spaziali, l'ESA ha implementato un rientro assistito per il satellite.

Il rientro comportò una serie di manovre che abbassarono l'orbita di Eolo da circa 199 miglia a sole 75 miglia sopra la Terra. Alle 2:40 ET, il satellite si trasformò in una palla di fuoco, cadendo attraverso l'atmosfera terrestre. Lo Space Debris Office dell'ESA ha monitorato la sua discesa finale.

Il rientro controllato di Aeolus dimostra un volo spaziale sostenibile e operazioni responsabili. Il team della missione è rimasto con il satellite il più a lungo possibile, guidandone il ritorno e garantendone lo smaltimento responsabile. Come ha affermato Tommaso Parrinello, responsabile della missione di Aeolus, “queste immagini sono il nostro ultimo addio alla missione che manca a tutti, ma la cui eredità continua a vivere”.

Questo rientro controllato di un veicolo spaziale rappresenta un passo significativo verso la mitigazione dei detriti spaziali e la garanzia della sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali.

Fonte: ESA (Agenzia spaziale europea)