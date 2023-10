Il ruolo del vento nello scioglimento delle calotte glaciali della Groenlandia e dell'Antartide

By

Nella battaglia contro il cambiamento climatico, l’impatto dell’innalzamento del livello del mare sulle città costiere è inevitabile. Con il potere di annegare città come Mumbai e New York, comprendere le fonti d’acqua è fondamentale.

Le calotte glaciali in Groenlandia e Antartide, a parte le montagne ricoperte di ghiacciai, contengono abbastanza acqua ghiacciata da innalzare il livello del mare di 210 piedi. Sfortunatamente, queste regioni sono le più gravemente colpite dal riscaldamento globale.

Sebbene la temperatura dell’aria sia aumentata significativamente in Groenlandia, superando i 3.8°C a partire dagli anni ’1990, anche il vento contribuisce allo scioglimento accelerato della calotta glaciale. Un nuovo studio rivela che i venti Foehn e Katabatico, che soffiano aria calda verso i ghiacciai, hanno un impatto notevole sullo scioglimento delle calotte glaciali sia in Groenlandia che in Antartide.

Negli ultimi due decenni, l'influenza di questi venti sulle calotte glaciali della Groenlandia è aumentata di circa il 10%. Tuttavia, il loro effetto sulla calotta glaciale antartica è diminuito del 32%. Questa differenza è dovuta principalmente ai diversi modi in cui il riscaldamento globale sta influenzando gli emisferi settentrionale e meridionale. La Groenlandia è diventata così calda che il vento non è più necessario, poiché la sola luce solare ha un sostanziale effetto di scioglimento sulla regione.

Anche l’oscillazione del Nord Atlantico, un fenomeno meteorologico significativo che controlla la forza e la direzione dei venti e delle tempeste occidentali, ha avuto un ruolo in questa disparità. Il passaggio a una fase positiva ha portato più aria calda sulla Groenlandia e su altre regioni artiche, intensificando il processo di scioglimento.

D'altra parte, lo scioglimento totale della superficie in Antartide è diminuito di circa il 15% dal 2000. Ciò può essere attribuito a una riduzione del 32% dei venti discendenti sulla penisola e a un miglioramento dello strato di ozono della regione, che assorbe il calore del sole. e protegge la superficie da ulteriore fusione.

Anche se la riduzione dello scioglimento causato dai venti in Antartide può sembrare uno sviluppo positivo, la tendenza allo scioglimento comporta ancora dei rischi. L’Antartide ha già sperimentato il collasso di due vulnerabili piattaforme di ghiaccio e, se questa tendenza continua, potrebbe interrompere i modelli globali di circolazione dell’acqua oceanica, portando a gravi conseguenze per il clima della Terra.

Sia la Groenlandia che l’Antartide contribuiscono in modo significativo all’innalzamento del livello del mare, ed è fondamentale monitorare e modellare da vicino lo scioglimento dei ghiacci. Comprendere la relazione tra vento e ghiaccio nel contesto del cambiamento climatico è essenziale per prevedere il futuro innalzamento del livello del mare e il suo impatto sul pianeta.

