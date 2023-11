Una svolta nei test di resistenza antimicrobica: valutazione rapida e accurata entro un'ora

By

La resistenza antimicrobica (AMR) è una crisi sanitaria globale che causa 1.3 milioni di morti ogni anno. Per combattere questo problema, i ricercatori dell’Università di Tecnologia e Design di Singapore (SUTD) hanno sviluppato un innovativo dispositivo microfluidico in grado di valutare in modo rapido e accurato la sensibilità dei microbi agli antibiotici entro un’ora.

I metodi tradizionali di valutazione della resistenza antimicrobica sono lenti e richiedono più di 20 ore per ottenere risultati. Questo ritardo può portare all’uso inappropriato degli antibiotici, alimentando ulteriormente lo sviluppo della resistenza. La nuova piattaforma microfluidica affronta questo problema fornendo un metodo di test di sensibilità antimicrobica (AST) rapido e accurato.

Il dispositivo funziona misurando la permeabilità della membrana batterica dopo l'esposizione agli antibiotici. Questo cambiamento di permeabilità si verifica già 30 minuti dopo l’esposizione agli antibiotici, eliminando la necessità di colture batteriche a lungo termine. Eliminando la fase di coltura, la piattaforma riduce significativamente i tempi di consegna dei risultati di circa 20 ore.

Non solo la piattaforma microfluidica fornisce risultati rapidi, ma offre anche una gestione completamente automatizzata delle soluzioni batteriche, riducendo l’errore umano e aumentando l’affidabilità dei risultati AST.

FAQ

Cos’è la resistenza antimicrobica?

La resistenza antimicrobica (AMR) si riferisce alla capacità dei microrganismi, come batteri e funghi, di sviluppare resistenza ai farmaci progettati per ucciderli. Questa resistenza rende le infezioni più difficili da trattare e aumenta il rischio di diffusione della malattia.

Perché la resistenza antimicrobica è una crisi sanitaria globale?

La resistenza antimicrobica provoca ogni anno circa 1.3 milioni di decessi in tutto il mondo. Man mano che i microbi diventano resistenti agli antibiotici esistenti, diventa sempre più difficile trattare le infezioni in modo efficace. Ciò rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica, poiché le infezioni comuni potrebbero diventare incurabili.

Come funziona il dispositivo microfluidico?

Il dispositivo microfluidico misura la permeabilità della membrana batterica dopo l'esposizione agli antibiotici. Rilevando i cambiamenti nella permeabilità, può determinare se un microbo è suscettibile o resistente a specifici antibiotici. Il dispositivo fornisce risultati entro un'ora, eliminando la necessità di colture batteriche a lungo termine.

Quali sono i vantaggi della piattaforma microfluidica?

La piattaforma microfluidica offre numerosi vantaggi. Fornisce risultati rapidi, riducendo i tempi di risposta di circa 20 ore rispetto ai metodi tradizionali basati sulla coltura. La piattaforma consente inoltre la gestione completamente automatizzata delle soluzioni batteriche, riducendo l’errore umano e aumentando l’affidabilità dei risultati.

Quali sono le implicazioni di questa svolta?

Lo sviluppo di questa piattaforma microfluidica rappresenta un passo significativo nella lotta alla resistenza antimicrobica. Con un metodo rapido e accurato per testare l’efficacia degli antibiotici contro microbi specifici, gli operatori sanitari possono prendere decisioni terapeutiche più informate, riducendo l’uso improprio e eccessivo di antibiotici e mitigando la minaccia della resistenza antimicrobica.

Fonte:

Diario: piccolo

Università di tecnologia e design di Singapore