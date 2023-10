Moonlight: rivoluzionare l'esplorazione lunare attraverso la connettività di rete

By

La seconda ondata di esplorazione lunare è all’orizzonte, con il programma Artemis in testa. Mentre i pionieri delle missioni Apollo si affidavano esclusivamente alla ricognizione fotografica e alle proprie capacità per gli atterraggi lunari di successo, il futuro dell’esplorazione lunare è destinato a essere molto diverso. Con l’obiettivo di rendere sostenibile l’esplorazione della Luna, si stanno sviluppando nuove tecnologie e reti per rivoluzionare le missioni lunari.

Un aspetto chiave di questi progressi è la necessità di “marcare il terreno”, come dice la NASA. Con le 400 missioni lunari previste nei prossimi anni, è fondamentale stabilire sistemi che consentano una navigazione e una comunicazione precise. Per rispondere a questa esigenza, la NASA sta lavorando a LunaNet, un progetto che mira a creare interoperabilità tra le future reti lunari attraverso standard e protocolli concordati.

Nel maggio 2021, l'Agenzia spaziale europea (ESA) ha annunciato uno studio di fattibilità per MoonLight, una rete proposta che fornirà servizi di navigazione e aprirà la strada a Internet sulla Luna. Due consorzi, guidati rispettivamente da SSTL e Telespazio, sono stati incaricati di sviluppare questa rete innovativa. MoonLight ha ricevuto un finanziamento iniziale di 153 milioni di euro dalla riunione del Consiglio ministeriale dell'ESA, con ulteriori finanziamenti previsti in futuro.

I vantaggi di una rete di satelliti lunari dedicati alla navigazione e alla comunicazione sono significativi. Permetterà alle missioni umane e robotiche di atterrare ovunque sulla Luna, fornendo maggiore flessibilità ed efficienza nell’esplorazione. La costellazione MoonLight affronterà anche le limitazioni nel volume del carico utile, nelle capacità di trasferimento dei dati e nelle difficoltà di comunicazione affrontate dalle missioni attuali. Inoltre, l'utilizzo di un servizio congiunto di telecomunicazioni e navigazione può portare a riduzioni dei costi liberando spazio per strumenti scientifici o merci.

La futura rete di MoonLight sarà probabilmente composta da tre o quattro satelliti da una tonnellata posizionati strategicamente attorno alla Luna. L'obiettivo è fornire servizi per tutte le missioni private e istituzionali, con un piano di abbonamento per garantire la sostenibilità economica. Per testare il sistema, l'ESA prevede di lanciare il satellite dimostrativo Lunar Pathfinder nel 2025. Questo satellite mostrerà le sue capacità nella navigazione e comunicazione lunare.

Sebbene questi progressi siano promettenti, la Cina ha già fatto passi da gigante nelle telecomunicazioni lunari. Nel 2018, l’Amministrazione spaziale nazionale cinese ha schierato il satellite Queqiao-1, che funge da relè lunare per scopi di comunicazione.

Man mano che la Luna diventa un centro di esplorazione e potenziali servizi commerciali, la creazione di una solida connettività di rete sarà fondamentale. Moonlight e iniziative simili sono destinate a rivoluzionare le missioni lunari e ad aprire la strada a un futuro in cui l’esplorazione non conosce limiti.

FAQ

1. Qual è lo scopo di Moonlight?

Moonlight mira a fornire servizi di navigazione e comunicazione per le missioni lunari, consentendo loro di atterrare ovunque sulla Luna.

2. In che modo Moonlight sarà utile alle missioni future?

Moonlight affronterà le limitazioni nel volume del carico utile, nelle capacità di trasferimento dei dati e nelle difficoltà di comunicazione affrontate dalle missioni attuali. Permetterà inoltre alle nazioni e alle aziende spaziali con budget limitati di esplorare la Luna in modo più efficace.

3. Chi guida il progetto Moonlight?

Il progetto Moonlight è guidato da due consorzi: uno guidato da SSTL, che comprende aziende come SES, Airbus e Kongsberg Satellite Services, e un altro guidato da Telespazio, che comprende aziende come Thales Alenia Space e Inmarsat.

4. Quando verrà lanciato il satellite dimostrativo Lunar Pathfinder?

L'ESA prevede di lanciare il satellite dimostrativo Lunar Pathfinder, sviluppato da SSTL, nel 2025. Questo satellite mostrerà le future capacità della navigazione e della comunicazione lunare.