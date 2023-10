I pannelli solari possono funzionare vicino ad altre stelle?

La tecnologia dei pannelli solari ha fatto progressi significativi negli ultimi anni ed è ora la fonte di energia rinnovabile in più rapida crescita. Inizialmente sviluppati per l’uso nello spazio, i pannelli solari sono diventati una fonte affidabile di energia per satelliti e veicoli spaziali con equipaggio grazie alla loro capacità di generare tensione elettrica attraverso l’effetto fotoelettrico.

L’effetto fotoelettrico fu scoperto per la prima volta nel 1800 quando gli scienziati osservarono che i pianeti metallici carichi emettevano elettroni quando esposti alla luce ultravioletta. Da questa scoperta si determinò che la luce era costituita da particelle quantistiche chiamate fotoni. Sebbene ci siano stati i primi esperimenti che utilizzavano l’effetto fotoelettrico per generare energia elettrica, le prime vere celle solari non furono sviluppate fino alla metà del 1900.

Da allora la ricerca si è concentrata sul miglioramento della tecnologia delle celle solari per renderle più leggere, più economiche e più efficienti. I moderni pannelli solari possono sfruttare non solo la luce ultravioletta ma anche la luce visibile e quella infrarossa. Tuttavia, i progetti esistenti sono ottimizzati per sfruttare la luce emessa dal Sole, che rientra principalmente nella gamma verde e comprende quantità significative di luce ultravioletta.

La sfida sorge quando si considera l’uso di pannelli solari vicino ad altre stelle, in particolare stelle nane rosse come quelle trovate nel sistema Proxima Centauri. Le stelle nane rosse hanno un picco di luminosità nello spettro rosso o infrarosso ed emettono una luce ultravioletta minima. Per esplorare i sistemi planetari vicini come Proxima Centauri, sarebbero necessari pannelli solari in grado di sfruttare la luce delle stelle nane rosse.

Un recente studio su Scientific Reports esamina l’efficienza dei pannelli solari sotto diversi spettri stellari, confrontando il Sole con Proxima Centauri. Lo studio si concentra sul fotovoltaico organico (OPV), una tecnologia leggera e flessibile adatta per l'applicazione su grandi vele solari utilizzate nelle sonde interstellari.

A differenza delle celle solari più consolidate a base di silicio, gli OPV possono essere sintonizzati su diverse lunghezze d'onda. L'efficienza di una cella solare dipende dal suo band gap, che si riferisce all'energia necessaria affinché gli elettroni passino dalla banda di valenza alla banda di conduzione. Regolando l'intervallo di banda utilizzando vari materiali organici, i pannelli solari possono essere ottimizzati per catturare la maggior parte dell'energia da specifiche fonti di luce.

Lo studio ha scoperto che mentre un gap di banda più ampio è ideale per la luce solare, le celle solari con un gap di banda stretto sarebbero più efficienti nello sfruttare la luce di Proxima Centauri. Ad esempio, una cella solare con ampio gap di banda ha un’efficienza teorica del 18.9% per la luce solare ma solo dello 0.9% per Proxima Centauri. Al contrario, un modello con gap di banda stretto raggiunge un’efficienza teorica del 12.6% per Proxima Centauri.

Sebbene i pannelli solari possano generare elettricità dalle stelle nane rosse, c’è un grosso inconveniente. Le stelle nane rosse producono significativamente meno luce del Sole, il che significa che le singole celle solari non genererebbero tanta energia. Per compensare i livelli di luce più bassi, i pannelli solari interstellari dovrebbero essere molto più grandi, con conseguente aumento di peso e costi.

Ulteriori ricerche sui materiali potrebbero produrre metodi più efficienti per generare elettricità dalla luce, superando potenzialmente le sfide associate all’utilizzo di pannelli solari vicino ad altre stelle.

Schopp, Nora et al. “Fotovoltaico interstellare”. Rapporti scientifici 13.1 (2023): 16114.