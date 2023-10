Preservare il pino dalla corteccia bianca: una specie chiave in pericolo

Il pino dalla corteccia bianca, scientificamente noto come Pinus albicaulis, è una conifera straordinaria che prospera nelle foreste ad alta quota. Questi alberi sono adattati per resistere a condizioni ambientali difficili come forti nevicate, forti venti e terreni poveri di nutrienti. Tuttavia, la sopravvivenza del pino bianco è ora minacciata a causa dell’impatto umano e dell’introduzione di una malattia fungina chiamata ruggine del pino bianco.

La ruggine del pino bianco, portata involontariamente in Nord America, interrompe il trasferimento dei nutrienti all'interno dell'albero e può essere fatale. Con una vita media di oltre 400 anni, è molto probabile che la maggior parte degli alberi di pino dalla corteccia bianca entrino in contatto con questa malattia. Oltre alla ruggine, il pino dalla corteccia bianca deve affrontare altre sfide come gli insetti autoctoni, i cambiamenti nella distribuzione degli incendi e gli effetti del cambiamento climatico.

Essendo una specie chiave di volta, il pino dalla corteccia bianca svolge un ruolo cruciale nella stabilità dell'ecosistema. Durante gli anni di raccolto ad alto cono, molte specie fanno affidamento sui semi nutrienti prodotti da questi alberi. In particolare, gli orsi grizzly e neri, così come lo Schiaccianoci di Clark, dipendono fortemente dai semi di pino dalla corteccia bianca per il loro apporto calorico. La relazione tra il pino bianco e lo schiaccianoci di Clark è essenziale per la dispersione e la rigenerazione dei semi.

Si stanno compiendo sforzi per preservare e ripristinare le popolazioni di pino bianco. Il biologo Randy Moody, insieme all'equipaggio del Kimberley/Cranbrook Youth Climate Corps (YCC), sta raccogliendo semi da alberi che mostrano un certo livello di resistenza genetica alla ruggine delle vesciche. L’obiettivo è produrre piantine che possano convivere con questa malattia senza eliminare tutti i pini dalla corteccia bianca.

La raccolta dei semi di corteccia bianca implica arrampicarsi sugli alberi e posizionare gabbie metalliche attorno ai grappoli di coni. Queste gabbie proteggono i coni in via di sviluppo durante l'estate e vengono successivamente rimosse in autunno per la raccolta. Questo processo non influisce sul foraggiamento degli animali poiché il pino dalla corteccia bianca produce un gran numero di coni ogni stagione.

Il cambiamento climatico rappresenta un’ulteriore sfida per il ripristino e la conservazione del pino bianco. Gli alberi abitano già le altitudini più elevate possibili adatte alla colonizzazione, lasciando spazio limitato per ulteriori migrazioni. Nonostante le probabilità, ricercatori come Moody danno speranza per la sopravvivenza a lungo termine di questa specie lavorando per la sua protezione.

I membri dell'equipaggio dell'YCC esprimono la loro soddisfazione nel prendere parte agli sforzi di conservazione del pino dalla corteccia bianca. Apprezzano l'opportunità di lavorare in spazi subalpini unici e di contribuire al futuro di questa importante specie. Grazie alla continua dedizione e ricerca, c’è ottimismo per il ripristino e la sopravvivenza del pino bianco di fronte a numerose minacce.

Definizioni:

– Pino bianco: Pinus albicaulis, una specie di conifera che si trova nelle foreste d'alta quota.

– Specie chiave di volta: un organismo che svolge un ruolo significativo nel mantenimento della struttura e della funzione di un ecosistema.

– Ruggine vescicale del pino bianco: una malattia fungina che inibisce il trasferimento dei nutrienti all’interno dei pini dalla corteccia bianca.

– Schiaccianoci di Clark: un uccello di medie dimensioni responsabile della dispersione dei semi della corteccia bianca.

– Ruggine vescicale: una malattia fungina che colpisce la crescita e la salute degli alberi.

– Kimberley / Cranbrook Youth Climate Corps (YCC): un gruppo di giovani che intraprendono progetti ambientali.

– Piantine: giovani piante cresciute da semi.

– Stabilità dell’ecosistema: l’equilibrio e il funzionamento di un ecosistema.

– Resistenza genetica: caratteristica che consente a un organismo di resistere o tollerare una malattia.

– Subalpino: riferito all’area al di sotto del limite del bosco nelle regioni montuose.

Fonte:

– Randy Moody di Kimberley sulle sfide e i trionfi del pino dalla corteccia bianca in via di estinzione (articolo fonte)

– La Whitebark Pine Ecosystem Foundation ottiene una sovvenzione di $ 600 da CBT (articolo fonte)