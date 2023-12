I Cacatua di Goffin: i pappagalli intelligenti che amano inzuppare il cibo

I Cacatua di Goffin, noti per le loro straordinarie capacità di risoluzione dei problemi, si stanno dimostrando ancora più intelligenti e creativi di quanto si pensasse in precedenza. I ricercatori del Goffin Lab di Vienna hanno recentemente fatto un'affascinante scoperta su questi pappagalli bianchi: amano inzuppare il cibo. Questo comportamento, più comunemente associato agli esseri umani amanti dei biscotti, è stato osservato in uno studio pubblicato sulla rivista Biology Letters.

I ricercatori del Goffin Lab si sono imbattuti per caso in questo comportamento unico. Durante l’ora di pranzo, notarono uno dei loro affettuosi uccelli maschi di nome Pipin, opportunamente soprannominato “il gentiluomo del gruppo”, che immergeva il cibo in una vasca d’acqua tipicamente utilizzata per bere e lavarsi. Altri due uccelli, Kiwi e Muki, hanno mostrato lo stesso comportamento.

Per studiare il comportamento in modo più sistematico, i ricercatori hanno osservato la routine del pranzo degli uccelli per 12 giorni. Dei 18 uccelli osservati, sette di loro hanno inzuppato il cibo almeno una volta. Tuttavia, Pipin, Kiwi e Muki furono i campioni di questa innovazione culinaria, inzuppando il cibo in numerose occasioni.

È interessante notare che i Cacatua mostravano selettività nelle loro abitudini di inzuppamento. Preferivano inzuppare le fette biscottate, un pane tostato duro e secco, piuttosto che altri alimenti. I semi non venivano mai immersi e i frutti come le banane o le scaglie di cocco venivano solo occasionalmente immersi nell’acqua.

Ciò che risaltava era il livello di controllo e pazienza mostrato dagli uccelli. Alcuni immergerebbero rapidamente la fetta biscottata, mentre altri la lascerebbero in ammollo per 30 secondi, creando un fondo fradicio. Questo controllo degli impulsi è davvero notevole per le creature note per avere un appetito abbondante.

La scoperta di questo comportamento di inzuppare il cibo si aggiunge al già impressionante repertorio dei Cacatua di Goffin. Questi pappagalli hanno dimostrato la loro capacità di utilizzare e manipolare oggetti, come aprire scatole di puzzle chiuse e creare strumenti per raggiungere il cibo fuori portata.

Mentre i ricercatori continuano ad approfondire l’intelligenza e le capacità di risoluzione dei problemi di questi intelligenti pappagalli, chissà quali altri comportamenti affascinanti scopriranno? Forse la prossima scoperta riguarderà un pappagallo che si gode una tazza di tè con la fetta biscottata inzuppata.