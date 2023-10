Il mistero dei trasferimenti genetici nelle piante selvatiche può contenere indizi su colture geneticamente modificate

Gli scienziati sono da tempo perplessi su come i trasferimenti genetici avvengano naturalmente nelle piante selvatiche, in modo simile ai processi coinvolti nelle colture geneticamente modificate (GM). Un recente studio mira a far luce su questo mistero. La metafora convenzionale dell’“albero della vita”, che descrive le relazioni evolutive tra gli organismi, viene ora messa in discussione. Alcune specie non si evolvono in modo indipendente, ma piuttosto hanno connessioni tra i rami, somigliando a una rete aggrovigliata piuttosto che a un albero. Ciò è particolarmente vero per i batteri, dove le informazioni genetiche si spostano tra i rami, causando connessioni incrociate.

Il trasferimento genico orizzontale (HGT) è il processo mediante il quale il materiale genetico, come i geni, viene condiviso tra organismi al di fuori della tradizionale riproduzione da genitore a figlio. L'HGT facilita la rapida diffusione di tratti, come la resistenza agli antibiotici nei batteri. Inizialmente, gli scienziati credevano che questo fenomeno fosse limitato ai microbi, ma da allora è stato osservato in un’ampia gamma di piante, animali e funghi.

Le erbe, comprese colture come riso, grano e mais, sono tra i gruppi vegetali più importanti. È stato scoperto che il trasferimento genico orizzontale avviene tra specie di erba, sia selvatiche che coltivate. Sebbene i trasferimenti genetici possano essere identificati attraverso le loro impronte nei genomi, il meccanismo specifico e la frequenza di questi trasferimenti sono rimasti sconosciuti.

Il recente studio si è concentrato sull'Alloteropsis semialata, una specie di erba tropicale, per stimare la frequenza dei trasferimenti genici. Sequenziando diversi genomi e analizzando la storia evolutiva di ciascun gene, i ricercatori hanno scoperto che un gene estraneo veniva incorporato nella specie circa ogni 35,000 anni. Tuttavia, questa è probabilmente una sottostima, poiché molti geni trasferiti senza vantaggi vengono persi e non sono facilmente rilevabili.

I geni conservati dai trasferimenti tendono a fornire ai riceventi vantaggi evolutivi, come resistenza alle malattie, tolleranza allo stress e maggiore produzione di energia. Questi geni potrebbero essere stati ottimizzati nei genomi delle specie donatrici nel corso di milioni di anni e il trasferimento genico orizzontale consente al ricevente di trarne vantaggio senza un lungo processo di perfezionamento.

Lo studio suggerisce che il trasferimento genico orizzontale avviene più frequentemente di quanto si pensasse in precedenza. Ciò solleva interrogativi su come i geni si muovono tra specie lontanamente imparentate. I ricercatori propongono un meccanismo chiamato contaminazione riproduttiva, che assomiglia ad alcuni metodi utilizzati nello sviluppo delle colture GM. Verranno condotti ulteriori esperimenti per testare questa ipotesi e potenzialmente fornire preziose informazioni sui processi naturali che sono alla base dei trasferimenti genetici.

In conclusione, la comprensione dei trasferimenti genetici nelle piante selvatiche può avere implicazioni significative per lo studio delle colture geneticamente modificate. Potrebbe offrire una nuova prospettiva sulle somiglianze tra i processi naturali e la tecnologia GM. Sono necessarie ulteriori ricerche per svelare i meccanismi ed esplorare l’impatto di questi trasferimenti sull’evoluzione e l’adattamento delle piante.

Fonte:

– New Phytologist (fonte dello studio; pubblicazione)

– Shutterstock (fonte immagine)