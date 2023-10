Gli elefanti selvatici dimostrano capacità di risoluzione dei problemi per procurarsi il cibo

È stato scoperto che i singoli elefanti selvatici possiedono diversi livelli di volontà e capacità di risolvere i problemi per accedere al cibo. Un recente studio condotto da scienziati in Tailandia ha documentato le capacità di risoluzione dei problemi degli elefanti asiatici selvatici nel Salakpra Wildlife Sanctuary. I ricercatori hanno osservato un gruppo di 77 elefanti per un periodo di sei mesi utilizzando telecamere remote attivate dal movimento.

Agli elefanti sono state presentate scatole puzzle contenenti jackfruit altamente aromatico e hanno dovuto capire come aprire le scatole per accedere al frutto. Le scatole puzzle avevano tre scomparti configurati in modo diverso e gli elefanti dovevano interagire in modo indipendente con le scatole per scoprire come aprire ogni scomparto. I ricercatori hanno scoperto che gli elefanti che interagivano con le scatole del puzzle più frequentemente e in modo persistente avevano più successo nel recuperare il cibo.

Lo studio ha rivelato che i singoli elefanti hanno dimostrato diversi livelli di innovazione nei loro tentativi di aprire le scatole dei puzzle. Alcuni elefanti hanno mostrato maggiore perseveranza e diversità esplorativa, portando a un maggiore successo nell’accesso al cibo. In effetti, cinque elefanti sono riusciti a risolvere tutti e tre i tipi di compartimenti.

Questa ricerca ha importanti implicazioni per comprendere il modo in cui gli animali pensano e innovano, soprattutto in ambienti in rapido cambiamento influenzati dalla presenza umana. Gli elefanti selvatici in Thailandia spesso entrano in conflitto con gli abitanti dei villaggi mentre razziano campi e frutteti a causa della perdita del loro habitat naturale e dell'invasione del loro territorio. Studiando le capacità di risoluzione dei problemi degli elefanti, i ricercatori sperano di ottenere informazioni sulla loro flessibilità cognitiva e sul suo potenziale impatto sulla gestione della conservazione e sulla mitigazione dei conflitti uomo-elefante.

Nel complesso, questo studio evidenzia l’intelligenza e l’adattabilità degli elefanti selvatici, facendo luce sulla loro capacità di risolvere i problemi nella ricerca del cibo. Ciò suggerisce che i singoli elefanti hanno capacità uniche di risoluzione dei problemi, che possono influenzare la loro capacità di sopravvivere e prosperare in ambienti mutevoli.

Fonte:

– Diario del comportamento animale

– Sarah Jacobson, dottoranda in psicologia presso il Graduate Center e l'Hunter College della City University di New York