Gli elefanti asiatici selvatici dimostrano notevoli capacità di risoluzione dei problemi

Un recente studio pubblicato sulla rivista Animal Behavior fa luce sulle capacità di risoluzione dei problemi dei singoli elefanti asiatici selvatici. I ricercatori hanno condotto uno studio della durata di sei mesi presso il Salakpra Wildlife Sanctuary in Thailandia, utilizzando telecamere attivate dal movimento per osservare 77 elefanti mentre interagivano con le scatole dei puzzle per accedere al cibo.

Le scatole puzzle avevano tre scomparti configurati in modo diverso contenenti jackfruit altamente aromatico. A seconda dello scompartimento, gli elefanti dovevano tirare una catena, spingere una porta o aprire la porta facendola scorrere per accedere al cibo. Gli elefanti hanno dovuto impegnarsi in modo indipendente con le scatole del puzzle per capire come aprire ogni scomparto.

I risultati hanno rivelato che non tutti gli elefanti si sono avvicinati alle scatole dei puzzle, ma quelli che lo hanno fatto hanno mostrato diversi livelli di innovazione. Gli elefanti che hanno interagito con le scatole puzzle più frequentemente e in modo persistente hanno avuto più successo nel recuperare il cibo da tutti e tre i compartimenti diversamente configurati. Tra gli elefanti che hanno partecipato, alcuni hanno risolto uno o due tipi di compartimenti, mentre cinque elefanti hanno mostrato eccezionali capacità di problem solving risolvendo tutti e tre i tipi.

L'autrice principale Sarah Jacobson, dottoranda in psicologia che studia la cognizione animale, sottolinea l'importanza di questa ricerca, affermando che comprendere come gli animali pensano e innovano può contribuire alla loro sopravvivenza in ambienti sconvolti dalle attività umane.

Il ricercatore principale dello studio, il dottor Joshua Plotnik, sottolinea ulteriormente l'importanza dello studio dell'innovazione e della risoluzione dei problemi negli elefanti per la gestione della conservazione e la mitigazione dei conflitti uomo-elefante. Poiché il conflitto tra esseri umani ed elefanti si intensifica a causa della perdita di habitat e dell’invasione, è essenziale studiare la flessibilità cognitiva degli elefanti selvatici.

Questo studio fornisce preziose informazioni sull’intelligenza degli elefanti asiatici selvatici e sulla loro capacità di adattarsi a nuove situazioni. Comprendendo le loro capacità di risoluzione dei problemi, scienziati e ambientalisti possono sviluppare strategie per mitigare il conflitto uomo-elefante e promuovere la coesistenza tra l’uomo e questi straordinari animali.

