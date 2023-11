Il viaggio stimolante di Amy: esplorare l'Irlanda a cavallo prima di perdere la vista

Amy, campionessa nazionale statunitense di parapendio e para-triatleta, sta affrontando una difficile battaglia contro la malattia degenerativa "uveite", che continua a diminuire la sua vista. Sapendo che inevitabilmente le verrà tolta la vista, Amy ha deciso di creare una lista di esperienze che vuole vedere prima che ciò accada. Uno degli elementi sulla sua lista era cavalcare un cavallo irlandese in Irlanda e, per pura coincidenza, la settimana scorsa si è ritrovata in Irlanda per parlare a una conferenza sulla cura degli occhi.

Grazie a Kieran Morrin e al suo team di Country Cottage Stables a Enniskerry, il sogno di Amy è diventato realtà. Le hanno regalato Baby Frodo, uno splendido pony del Connemara noto per la sua bellezza, abbastanza straordinario da avere una propria pagina Instagram. Il giorno del viaggio, il tempo è diventato insolitamente soleggiato e secco, regalando ad Amy una vista incredibile sulla vegetazione lussureggiante, sulle colline di Wicklow e sulla magnifica cascata di Powerscourt in pieno flusso. Amy ha espresso con gioia la sua gratitudine su Instagram, assaporando i ricordi pittoreschi che rimarranno con lei per sempre.

Riflettendo sul motivo per cui ha aggiunto questa particolare esperienza alla sua lista dei desideri, Amy ha spiegato che il suo profondo fascino per l'Irlanda rurale e l'equitazione ha avuto origine dalla sua infanzia. Crescendo, la sua migliore amica irlandese Pippa le ha fatto conoscere le meraviglie dei pony Connemara. Amy era affascinata dal fascino di galoppare attraverso campi verdi, saltando sopra siepi e muri di pietra. Tuttavia, la perdita della vista all’età di 22 anni ha messo in pausa quei sogni.

Kieran, che non aveva mai lavorato con un cavaliere cieco prima, ha preso ulteriori precauzioni mettendo in fila gli studenti come cavalieri fuori. Con la sua visione centrale limitata, l'unica sfida che Amy ha dovuto affrontare erano i rami bassi e pendenti, che i suoi attenti compagni l'hanno abilmente aiutata a navigare. Amy ha elogiato Kieran per la sua competenza, gentilezza e per averla fatta sentire incredibilmente benvenuta durante tutta l'esperienza.

Guardando indietro, Amy ha trovato ispirazione nella storia dell'equitazione nel Regno Unito e in Irlanda, incluso il Grand National inglese e la storia di National Velvet, un libro e il film successivo su una giovane ragazza che ha sfidato le norme sociali partecipando al Grand National. La determinazione di Amy traspare mentre si adatta alle sfide della sua malattia degenerativa. Dopo essere passata dal triathlon al ciclismo su pista a causa della sua salute, ora si allena diligentemente per le qualificazioni alle Paralimpiadi statunitensi di febbraio.

Nonostante gli ostacoli che deve affrontare, il recente viaggio di Amy a Wicklow ha superato tutte le aspettative, lasciandola piena di gioia e incantata dalla bellezza della campagna irlandese. La sua avventura testimonia il potere di perseguire i sogni e assaporare ogni momento prezioso, anche di fronte alle avversità.

FAQ

Cos'è l'uveite?

L'uveite è una malattia degenerativa che causa l'infiammazione dello strato intermedio dell'occhio, noto come uvea. Può portare alla perdita della vista se non trattata. Mayo Clinic

Cos'è un pony Connemara?

Un pony del Connemara è una razza di pony originaria della regione del Connemara in Irlanda. Sono noti per la loro intelligenza, resilienza e versatilità, che li rendono adatti a varie attività equestri. Società degli allevatori di pony del Connemara

Cos'è il Grand National?

Il Grand National è un famoso evento di corse di cavalli che si tiene ogni anno in Inghilterra. È considerata una delle gare di corsa a ostacoli più impegnative al mondo, che si tiene all'ippodromo di Aintree vicino a Liverpool. Il Jockey Club