Borsa degli attrezzi smarrita dalla Stazione Spaziale Internazionale visibile nei cieli del Regno Unito

Se guardi il cielo notturno nel Regno Unito martedì sera, potresti scorgere uno spettacolo affascinante: una borsa degli attrezzi abbandonata che è stata accidentalmente lasciata cadere dagli astronauti della NASA durante i lavori di manutenzione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sebbene possa sembrare un oggetto piccolo e insignificante, questa borsa degli attrezzi brillerà così intensamente che potrà essere osservata con un binocolo o un telescopio.

L'incidente della cassetta degli attrezzi si è verificato all'inizio di questo mese, mentre gli astronauti Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara stavano svolgendo compiti cruciali di manutenzione sulla ISS. La borsa degli attrezzi è in orbita proprio davanti alla stazione spaziale, viaggiando a una velocità di circa 17,000 miglia orarie. Sebbene rientrerà nell'atmosfera terrestre entro i prossimi mesi, è attualmente visibile dal Regno Unito grazie alla sua luminosità.

Il professore astrofisico Albert Zijlstra dell'Università di Manchester ha condiviso alcuni suggerimenti per gli spettatori curiosi. Se le condizioni meteorologiche sono adatte e il cielo è sereno, dovrebbe essere possibile individuare la borsa degli attrezzi utilizzando un binocolo. Apparirà come un punto debole che si muove più velocemente di un aereo, dirigendosi da ovest a est. L'orario di visione ideale è intorno alle 6.45:XNUMX e la borsa sarà visibile per circa due minuti.

Oltre alla borsa degli attrezzi, pochi minuti dopo gli spettatori avranno anche l'opportunità di vedere l'intera stazione spaziale. Si prevede che la borsa degli attrezzi, completamente di colore bianco, brucerà nell'atmosfera terrestre in quattro o cinque mesi.

Anche se individuare un oggetto come una borsa degli attrezzi può sembrare difficile, gli esperti di EarthSky ci assicurano che con un binocolo è possibile farlo. Lo descrivono come sorprendentemente luminoso, sospeso appena sotto la soglia di visibilità a occhio nudo, intorno alla magnitudine +6.

Quindi, tieni gli occhi puntati sul cielo e il binocolo pronto. Potresti intravedere questa borsa degli attrezzi errante dalla Stazione Spaziale Internazionale mentre naviga nel cielo notturno.

