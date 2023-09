Vivi l'incredibile aurora boreale in Irlanda

L'aurora boreale, un fenomeno naturale mozzafiato, può essere vista in varie località dell'Irlanda. Mentre l'Islanda e l'Alaska sono famose per i loro spettacoli dell'aurora boreale, l'Irlanda offre un'opportunità unica per assistere a questo straordinario spettacolo di luci. Le luci appaiono spesso come tonalità di verde vivido e talvolta rosa, blu e viola, creando uno spettacolo affascinante nel cielo notturno.

David Moore, direttore della rivista Astronomy Ireland, spiega che le possibilità di vedere l'aurora boreale aumentano durante l'equinozio, che quest'anno cade il 23 settembre. Il campo magnetico terrestre e l'inclinazione del pianeta svolgono un ruolo nel creare condizioni favorevoli alla comparsa delle luci. Tuttavia, è importante notare che non vi è alcuna garanzia di assistere a questo fenomeno naturale.

I luoghi migliori per osservare le luci in Irlanda sono la costa settentrionale rurale e parti della costa di Antrim. Queste aree offrono viste chiare dell'Oceano Atlantico senza l'interferenza delle luci della città. Mayo, anch'essa situata lungo la costa atlantica, è un'altra località consigliata. Tuttavia, se il cielo è sereno, le luci possono essere visibili da qualsiasi parte del paese.

La formazione dell'aurora boreale inizia con i brillamenti solari sul sole, che rilasciano un'enorme quantità di radiazioni nello spazio. Queste particelle poi interagiscono con il campo magnetico terrestre e vengono attratte verso i poli Nord e Sud. Quando entrano in collisione con atomi e molecole nell'atmosfera, vengono creati i colori vibranti delle luci.

Per massimizzare le possibilità di vedere l'aurora boreale, è fondamentale essere lontani dalle luci artificiali. Gli abitanti delle città possono assistere solo a grandi spettacoli, ma chi vive in campagna, lontano dalle luci intense, può godere di splendidi panorami. Nonostante l’imprevedibilità delle luci, gli astronomi possono prevederne il verificarsi monitorando l’attività solare.

Astronomy Ireland fornisce un servizio di allerta aurora, offrendo aggiornamenti giornalieri sulle condizioni del cielo, inclusa la probabilità di vedere l'aurora boreale. Sebbene le luci possano apparire a qualsiasi ora della notte, è essenziale avere un cielo sereno per una visibilità ottimale.

Anche se il clima irlandese può essere difficile a causa delle frequenti nuvole e piogge, ci sono ancora opportunità per assistere all'aurora boreale. Poiché l'attività del sole raggiunge il picco nel 2025, i prossimi anni saranno particolarmente favorevoli per vivere questa meraviglia naturale. Quindi, preparati per una notte magica sotto il cielo irlandese illuminato.

Fonte:

– Rivista di Astronomia Irlanda.