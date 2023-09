I ricercatori creano specie sintetiche senza biochimica e osservano i principi evolutivi

I ricercatori di Harvard hanno scoperto un modo per creare sistemi viventi sintetici che non si basano sulla biochimica, aprendo la possibilità di forme di vita su altri pianeti che potrebbero essersi sviluppate da un diverso tipo di chimica. Il team, guidato da Juan Pérez-Mercader, ha studiato sistemi non biochimici in grado di mostrare le proprietà essenziali di tutti i sistemi viventi naturali. Il loro ultimo studio, pubblicato su Cell Reports Physical Science, dimostra che questi sistemi sintetici operano secondo i principi evolutivi darwiniani.

I ricercatori hanno precedentemente sviluppato sistemi basati sulla chimica del carbonio chiamati protocellule, che imitano il comportamento delle cellule biochimiche. Queste protocellule sono costituite da vescicole polimeriche autoassemblanti e non fanno affidamento su alcuna sostanza chimica correlata alla biologia. In questo studio, il team ha creato due specie di protocellule e ha osservato la loro competizione per la sopravvivenza in un ambiente illuminato.

Una delle specie sintetiche aveva il vantaggio della sensibilità alla luce, mentre l'altra no. Attraverso le loro osservazioni, i ricercatori hanno scoperto che le specie sensibili alla luce erano in grado di resistere mentre le altre specie non sopravvivevano. Ciò dimostra il principio dell’esclusione competitiva, secondo cui la specie con il maggiore vantaggio competitivo supera le altre specie per le risorse.

Questi risultati mettono in discussione l’idea che la biochimica sia essenziale per la lotta per la vita. Pérez-Mercader suggerisce che la chimica non biochimica del carbonio può portare all’estinzione delle specie protocellulari meno “adatte”. Ciò solleva la questione se esistano sostanze chimiche oltre la Terra in grado di implementare le proprietà fondamentali della vita.

Pérez-Mercader ritiene che, nelle giuste circostanze, i materiali su una superficie planetaria potrebbero reagire chimicamente, auto-organizzarsi e mostrare i comportamenti osservati in questo esperimento. Sottolinea la necessità di apertura alla possibilità di altre forme di vita nell’universo che potrebbero non assomigliare alla vita come la conosciamo.

Questo studio apre nuove possibilità per comprendere le origini della vita e supporta l’idea che la vita possa esistere in forme molto diverse da quelle a noi familiari sulla Terra.

Fonte:

– The Harvard Gazette: i ricercatori-creano-specie-sintetiche-senza-biochimica-scoprono-di-operare-secondo-principi-evolutivi-darwiniani