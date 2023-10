Perché i tramonti su Marte appaiono blu

By

La recente immagine condivisa dal rover Perseverance ha catturato un tramonto mozzafiato dalle tonalità blu su Marte, in netto contrasto con i tramonti a cui siamo abituati sulla Terra. Ma cosa provoca questo fenomeno?

L'atmosfera su Marte è costituita principalmente da anidride carbonica, con piccole quantità di azoto e tracce di ossigeno. Inoltre, l'atmosfera marziana contiene un numero significativo di particelle di polvere. Sono queste particelle di polvere che contribuiscono all'aspetto blu dei tramonti su Marte.

Quando la luce solare attraversa l'atmosfera terrestre, viene diffusa dalle molecole e dalle particelle presenti nell'aria, producendo una gamma di colori. Tuttavia, su Marte, le particelle di polvere nell’atmosfera assorbono gran parte della luce blu, conferendo al cielo un colore rosso. All'alba e al tramonto, quando la luce solare deve attraversare una maggiore quantità di polvere, la luce blu si disperde nell'area circostante il sole, rendendolo visibile agli osservatori sulla superficie marziana.

Questo fenomeno è noto come estinzione interstellare, che si riferisce alla perdita di determinate lunghezze d'onda della luce a causa dell'assorbimento e della diffusione da parte delle particelle di polvere. La luce blu tende a disperdersi più vicino alla direzione del sole, mentre altri colori si disperdono nel cielo, creando una tonalità gialla o arancione.

Mark Lemmon, membro del team di imaging Mars Pathfinder e del team scientifico della missione del rover Curiosity, spiega che il colore blu vicino al sole durante i tramonti marziani è dovuto esclusivamente alla polvere nell'atmosfera. Chiarisce che non è causata da nubi di acqua ghiacciata.

In conclusione, la composizione unica dell’atmosfera marziana, in particolare la presenza di particelle di polvere, è responsabile dell’aspetto blu dei tramonti su Marte. Questo affascinante fenomeno mette in mostra le caratteristiche distintive dell'ambiente del Pianeta Rosso.

