L’urgenza di dare priorità ai “punti critici” climatici

Mentre il nostro pianeta subisce cambiamenti rapidi e allarmanti, gli scienziati sollecitano le Nazioni Unite (ONU) a dare priorità ai “punti critici” climatici. Questi punti di non ritorno sono soglie critiche all’interno del sistema climatico che, una volta superate, possono innescare cambiamenti irreversibili e catastrofici. Mentre gli ambientalisti si preparano per l'imminente vertice sul clima COP28, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) delle Nazioni Unite si riunisce per discutere le prossime valutazioni sul riscaldamento globale.

Il principale scienziato del clima, Tim Lenton, sottolinea l’importanza di riconoscere questi punti critici e le loro potenziali conseguenze. Ad esempio, quando la calotta glaciale della Groenlandia si scioglie, la sua abbassamento di altitudine la espone ad aria più calda, che accelera ulteriormente il processo di scioglimento. Tali circuiti di feedback possono autoalimentarsi, causando un aumento del riscaldamento anche senza un aumento delle emissioni di gas serra.

Sebbene il concetto di punto critico sia stato brevemente affrontato nei precedenti rapporti dell’IPCC, molti scienziati sostengono che attendere altri cinque-sette anni per valutazioni complete rappresenta una gestione del rischio inadeguata. Per affrontare questa urgenza, Lenton e un gruppo di oltre 200 scienziati stanno producendo il proprio rapporto sui punti critici, che sarà pubblicato in modo indipendente in concomitanza con la COP28.

Una delle sfide che gli scienziati devono affrontare è identificare i primi segnali di allarme per questi punti critici. Luke Kemp, ricercatore presso il Cambridge Centre for the Study for Existential Risk, evidenzia la mancanza di chiarezza su quando questi cicli di feedback si auto-amplificano. Questa incertezza sottolinea la necessità di misure proattive in risposta agli scenari peggiori.

Affrontare i punti critici è fondamentale per rafforzare la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici. Considerando gli scenari peggiori e adottando azioni preventive, le società possono mitigare i potenziali rischi associati a questi punti critici. La professoressa Kristie Ebi, che studia i rischi per la salute derivanti dai cambiamenti climatici, attira l’attenzione sull’importanza delle infrastrutture a prova di futuro e delle strategie di adattamento. Cita l'esempio del ponte per l'Isola del Principe Edoardo, che è stato costruito con ulteriori indennità di altezza per l'innalzamento del livello del mare. Questo approccio lungimirante ha consentito di risparmiare sui costi e di evitare la necessità di costosi ammodernamenti.

Concentrandosi sui punti critici, l’IPCC può guidare le decisioni politiche che vanno oltre la semplice definizione del legame tra attività umana e cambiamento climatico. Naomi Oreskes, professoressa all’Università di Harvard, sostiene che con risorse scientifiche limitate, è essenziale che la comunità scientifica allochi strategicamente gli sforzi verso aree critiche come i punti critici, la mitigazione e l’adattamento.

Con l’intensificarsi dell’urgenza di affrontare il cambiamento climatico, il riconoscimento e la definizione delle priorità dei punti critici sono fondamentali. Le Nazioni Unite e i suoi paesi membri devono lavorare insieme per commissionare un rapporto speciale sui punti critici, non solo per evidenziare le potenziali catastrofi ma anche per sottolineare che non è troppo tardi per intraprendere azioni significative.

FAQ:

Quali sono i punti critici nel sistema climatico? I punti di non ritorno si riferiscono a soglie critiche all’interno del sistema climatico che, una volta superate, possono innescare cambiamenti improvvisi e irreversibili.

Perché i punti critici sono significativi? I punti di non ritorno hanno il potenziale di causare cambiamenti catastrofici nel nostro sistema climatico, portando a impatti gravi e duraturi sull’ambiente e sulle società umane.

In che modo gli scienziati stanno affrontando i punti critici? Alcuni scienziati stanno sollecitando le Nazioni Unite a dare priorità ai punti critici commissionando un rapporto speciale. Altri stanno conducendo ricerche indipendenti per produrre i propri rapporti sui punti critici.

Quali sono le sfide nell’affrontare i punti critici? Una sfida significativa è identificare i segnali di allarme precoce per i punti critici e capire quando i circuiti di feedback si auto-amplificano. L’incertezza che circonda questi fattori sottolinea la necessità di misure proattive e approcci precauzionali.

Come possiamo costruire la resilienza ai punti critici? Costruire la resilienza implica intraprendere azioni preventive, infrastrutture a prova di futuro e sviluppare strategie di adattamento che considerino gli scenari peggiori. Queste misure aiutano a mitigare i potenziali rischi associati ai punti critici.