La banca dati del microbiota: preservare la diversità microbica per la salute

Trilioni di microrganismi risiedono nel tratto digestivo umano, svolgendo un ruolo cruciale nel mantenimento della salute generale. Questi microrganismi, inclusi batteri, funghi e altri microbi, hanno la capacità di influenzare vari aspetti del nostro benessere, dal nostro sistema immunitario al nostro metabolismo. Tuttavia, gli scienziati stanno ora lanciando l’allarme, avvertendo che la rapida urbanizzazione, industrializzazione e cambiamenti ambientali del nostro mondo moderno stanno mettendo a rischio la diversità di questi microbiota.

In risposta a questa minaccia, un team di scienziati in Svizzera ha creato il Microbiota Vault. Questo progetto innovativo mira a raccogliere campioni fecali da diverse comunità in tutto il mondo, dal Laos all'Etiopia. Modellato sul rinomato Global Seed Vault delle Svalbard, in Norvegia, che salvaguarda oltre un milione di campioni di semi, il Microbiota Vault mira a garantire un backup permanente del microbiota.

Proprio come il Global Seed Vault mira a preservare la diversità delle colture, il Microbiota Vault cerca di immagazzinare e potenzialmente far rivivere la diversità microbica perduta per combattere le malattie future. Proprio come i semi possono essere utilizzati per ripristinare e ringiovanire le popolazioni vegetali, la speranza è che il microbiota immagazzinato possa fungere da fonte per nuove terapie e trattamenti in futuro.

Raccogliendo campioni da varie popolazioni, il Microbiota Vault mira a catturare l’intero spettro della diversità microbica e garantire che sia salvaguardato per le generazioni a venire. Questo materiale genetico rappresenta una risorsa preziosa che potrebbe potenzialmente sbloccare nuove soluzioni per una serie di condizioni di salute.

Preservare la diversità microbica è di fondamentale importanza, poiché le alterazioni del microbiota sono state collegate a vari problemi di salute, tra cui malattie autoimmuni, allergie, obesità e disturbi di salute mentale. Comprendere la complessa relazione tra comunità microbiche e salute umana è un passo cruciale nello sviluppo di interventi e terapie mirate.

Il Microbiota Vault funge da testimonianza del crescente riconoscimento del ruolo vitale dei microrganismi nella salute umana. Preservando e studiando la diversità del microbiota, possiamo sbloccare il potenziale per progressi medici rivoluzionari e garantire un futuro più sano per le generazioni a venire.

Fonte:

– Global Seed Vault – Svalbard, Norvegia

– Team di progetto Microbiota Vault in Svizzera