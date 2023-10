La missione Psiche: esplorare il misterioso asteroide metallico

Gli scienziati sono da tempo affascinati da 16 Psyche, un asteroide ricco di metalli situato nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Il suo valore stimato, se estratto, supererebbe il denaro totale oggi presente sulla Terra. Tuttavia, il suo valore non è l'unica cosa che attira l'attenzione. I ricercatori sono ansiosi di studiare questo denso asteroide poiché può fornire informazioni sulle prime fasi del Sistema Solare.

L'imminente missione Psyche, guidata dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, mira a svelare da vicino i misteri di 16 Psyche. Esaminandone l'esterno, gli scienziati sperano di determinarne l'origine e la composizione. È il nucleo residuo di un pianeta fallito? Si è formato attraverso una collisione e successivo riassemblaggio? Oppure è modellato da qualcosa di ancora più unico, come i vulcani che eruttano ferro?

La missione Psyche consiste in un orbiter costruito dalla NASA, chiamato anche Psyche, che sarà il primo veicolo spaziale costruito dall'uomo a visitare un asteroide metallico. La finestra di lancio era inizialmente fissata per il 5 ottobre, ma è stata posticipata al 12 ottobre per mettere a punto i propulsori della navicella. La navicella spaziale sarà lanciata dal Kennedy Space Center in Florida, a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy.

All'interno della missione di Psiche, 16 Psiche è il sedicesimo corpo planetario minore scoperto e prende il nome dalla dea greca dell'anima. L'asteroide misura circa 16 km di larghezza e ha una forma irregolare e appiattita, simile a quella di una patata. Attraverso le osservazioni dalla Terra, gli scienziati hanno acquisito preziose informazioni sulla sua dimensione, forma, periodo di rotazione e polo di rotazione.

Uno degli aspetti più intriganti di 16 Psyche è il suo contenuto di metallo. Sebbene la sua superficie rifletta la luce in modo diverso, gli esatti metalli presenti sono ancora incerti. Tuttavia, sulla base della composizione dei meteoriti di ferro, gli scienziati prevedono che 16 Psyche sia ricco di ferro e nichel e possa anche contenere oligoelementi di cobalto, titanio, platino e palladio.

L'obiettivo principale della missione è far luce sulla vera natura di 16 Psyche. È un nucleo residuo? È un prodotto dell'antico vulcanismo? Queste domande rimangono senza risposta. La navicella spaziale Psyche trasporta un magnetometro per rilevare qualsiasi residuo di magnetismo che potrebbe essere presente, il che potrebbe fornire indizi sulla sua origine.

Il ritardo della missione Psyche significa che ora si prevede che la navicella spaziale si incontrerà con 16 Psyche nel 2029, seguendo una traiettoria che include un passaggio ravvicinato di Marte per acquisire velocità. Una volta raggiunta la sua destinazione, la navicella orbiterà a circa 75 km sopra la superficie dell'asteroide, consentendo immagini dettagliate e mappatura delle sue caratteristiche.

In conclusione, la missione Psyche è molto promettente per svelare i misteri di 16 Psyche, l'asteroide metallico incredibilmente prezioso ed enigmatico. Studiando da vicino questo oggetto celeste unico, gli scienziati sperano di ottenere preziose informazioni sulla formazione iniziale del nostro Sistema Solare e sulle origini di questi asteroidi ricchi di metalli.