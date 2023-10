La NASA lancerà razzi per studiare i cambiamenti atmosferici durante l'eclissi solare

La NASA si sta preparando a lanciare tre razzi all'ombra della Luna durante l'imminente eclissi solare per studiare le perturbazioni nell'atmosfera terrestre. L’eclissi, che sarà un’eclissi solare anulare per un percorso specifico nel sud-ovest degli Stati Uniti e un’eclissi solare parziale per le intere Americhe, comporterà una significativa diminuzione della luce solare.

Al culmine dell’evento, circa il 90% del sole sarà bloccato dalla luna. La NASA mira a misurare gli effetti di questo fenomeno sull'atmosfera superiore della Terra. Per raccogliere dati sull’atmosfera, sulla densità elettronica e sulla temperatura, l’agenzia spaziale lancerà tre razzi sonda dalla White Sands Missile Range nel New Mexico, appena fuori dal percorso dell’”anello di fuoco” dell’eclissi.

I razzi, lanciati prima, durante e dopo il picco dell'eclissi, saliranno per circa 50 miglia nella ionosfera, dove l'aria diventa elettrica. In questa regione, le fluttuazioni di temperatura e densità si verificano con il movimento di ioni ed elettroni durante l'alba e il tramonto. Gli scienziati prevedono che durante l’eclissi le onde si propagheranno attraverso la ionosfera. Questa missione sarà la prima a raccogliere misurazioni simultanee da diverse posizioni all'interno di questo strato specializzato dell'atmosfera terrestre durante un'eclissi solare.

Guidato da Aroh Barjatya della Embry-Riddle Aeronautical University, il progetto è noto come Atmospheric Perturbations around the Eclipse Pat. Barjatya paragona la ionosfera a uno stagno con dolci increspature, affermando che l'eclissi si comporta come un motoscafo che irrompe improvvisamente nell'acqua. La barca crea una scia che fa aumentare momentaneamente il livello dell'acqua mentre rifluisce.

Ogni razzo schiererà piccoli strumenti scientifici per misurare i cambiamenti nei campi elettrici e magnetici, nella densità e nella temperatura. I razzi sono considerati ideali per studiare la dimensione verticale su piccola scala spaziale, poiché possono essere lanciati con precisione ed esplorare altitudini inaccessibili ai satelliti.

L’eclissi solare anulare sarà visibile lungo un percorso che si estende attraverso l’Oregon, la California settentrionale, il Nevada, l’Idaho sudoccidentale, lo Utah, l’Arizona nordorientale, il Colorado sudoccidentale, il Nuovo Messico e il Texas. Dopo aver lasciato gli Stati Uniti, il percorso attraverserà la penisola messicana dello Yucatan, oltre a Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia e Brasile. Mentre solo coloro che si trovano all’interno del percorso saranno testimoni dell’”anello di fuoco”, che è un anello luminoso attorno alla luna nuova, le persone in tutto il Nord, Centro e Sud America sperimenteranno un’eclissi solare parziale.

Fonte:

– Nasa

– Madhulika Guhathakurta, scienziata del programma eliofisico, quartier generale della NASA