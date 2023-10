Osservazione internazionale della notte lunare 2023: un evento celeste che vale la pena guardare

Questo fine settimana, sabato 21 ottobre, milioni di persone in tutto il mondo si riuniranno all'aperto per testimoniare la bellezza del nostro satellite naturale, la luna. Questo evento annuale, noto come International Observe the Moon Night, è attivamente promosso dalla NASA e conta più di 3,000 eventi registrati solo nel Nord America.

Il motivo di questo particolare tempismo è l'attuale fase lunare, che è il primo quarto. Questa fase è spesso considerata il momento migliore per osservare la luna poiché è luminosa ma non troppo luminosa, rendendola perfetta per gli osservatori delle stelle. Inoltre, questa fase offre un'opportunità unica di assistere ad alcuni dei panorami più mozzafiato della luna.

Per coloro che non sono sicuri di cosa cercare, la NASA ha fornito mappe lunari scaricabili per ciascun emisfero. Queste mappe evidenziano le principali zone lunari, ovvero macchie scure che coprono circa un sesto della superficie lunare. Sebbene vengano chiamate “mari”, queste aree sono in realtà pianure basaltiche formatesi da colate di lava a seguito dell’impatto di asteroidi.

Mentre l'occhio nudo può facilmente individuare le macchie scure, l'uso del binocolo può migliorare l'esperienza. Concentrandosi sul terminatore della Luna, la linea che separa il lato oscuro da quello chiaro, gli osservatori possono assistere al gioco delle ombre, rivelando crateri e creste montuose. La parte meridionale della Luna è particolarmente montuosa e offre un terreno affascinante da esplorare.

L'International Observe the Moon Night offre anche un'occasione perfetta per rivisitare lo storico sbarco sulla Luna dell'umanità. Il 20 luglio 1969 Neil Armstrong dichiarò: “Qui la Base della Tranquillità. L'Aquila è atterrata." Il luogo dell'atterraggio, noto come Mare della Tranquillità (Mare Tranquillitatis), è facilmente identificabile questa notte. Sono visibili anche altri siti di atterraggio della missione Apollo, ma alcuni potrebbero trovarsi nella notte lunare durante questo evento.

Oltre ad osservare la luna in questa notte speciale, la NASA trasmetterà uno streaming live di due ore sulla NASA TV alle 7:XNUMX EDT. Questa trasmissione mira a unire le persone di tutto il mondo nella celebrazione dell'osservazione, della scienza e dell'esplorazione lunare, promuovendo al contempo i programmi di scienza ed esplorazione lunare della NASA.

Quindi, se ti trovi fuori questo fine settimana, prenditi un momento per guardare la luna e apprezzare le meraviglie del nostro vicino celeste. E segna sul tuo calendario l'International Observe the Moon Night del prossimo anno, che si svolgerà il 14 settembre 2024.

