La NASA considera tagli ai finanziamenti per i telescopi spaziali Hubble e Chandra

Secondo un recente rapporto, la NASA si trova ad affrontare potenziali tagli nella sua divisione di astrofisica, che potrebbero avere un impatto su due importanti programmi di telescopi spaziali. Il telescopio spaziale Hubble e l’Osservatorio a raggi X Chandra, che hanno dato un contributo significativo alla nostra comprensione dell’universo, potrebbero vedere riduzioni dei finanziamenti.

Durante una presentazione al comitato di astronomia e astrofisica dell'Accademia Nazionale delle Scienze, dell'Ingegneria e della Medicina degli Stati Uniti, Mark Clampin, direttore della divisione di astrofisica della NASA, ha rivelato che i vincoli di bilancio potrebbero richiedere riduzioni “non specificate” nei finanziamenti per questi telescopi. Questo nel tentativo di allocare risorse a nuovi programmi della NASA, poiché l’agenzia prevede che i livelli di budget per l’anno fiscale 2024 rimangano gli stessi dell’anno precedente.

La divisione di astrofisica aveva richiesto quasi 1.56 miliardi di dollari per il prossimo anno fiscale, ma Clampin ha riconosciuto che è improbabile ottenere il finanziamento completo. In caso di tagli sostanziali al budget, la loro priorità sarebbe quella di ridurre i finanziamenti per le missioni in operazioni estese, che includono i telescopi Hubble e Chandra.

Hubble, in collaborazione con il James Webb Space Telescope della NASA, è uno strumento cruciale per la ricerca e l'esplorazione scientifica. Chandra, d'altra parte, è stato lanciato nel 1999 e non è stato sottoposto a missioni di manutenzione come Hubble. Attualmente sta affrontando sfide operative a causa della sua età.

Sebbene Hubble funzioni in modo efficace, Clampin ha osservato che è in servizio da molto tempo e rappresenta una parte significativa del budget dell'astrofisica. Chandra, d’altro canto, sta incontrando difficoltà e richiede sforzi crescenti per mantenere le sue attività.

Il budget 2024 proposto dalla Casa Bianca stanzia 93.3 milioni di dollari per Hubble e 68.7 milioni di dollari per Chandra. Queste cifre rappresentano circa il 10% della richiesta di budget totale per la divisione di astrofisica della NASA nel 2024.

È importante notare che le decisioni di finanziamento della NASA sono ancora in attesa di approvazione e potrebbero essere apportate modifiche prima che venga determinato il budget finale.

Fonte:

– Space.com

– Notizie spaziali