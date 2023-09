Il potenziale degli organismi Kombucha per l'esplorazione spaziale

Il Kombucha, una bevanda fermentata a base di tè e zucchero, non è solo una bevanda salutare alla moda. Si scopre che i microrganismi presenti nel kombucha hanno il potenziale per proteggere gli astronauti durante l'esplorazione spaziale. Sebbene l’obiettivo principale sia comprendere la resilienza di questi microrganismi, le loro proprietà uniche potrebbero avere implicazioni di vasta portata per le missioni spaziali.

Una delle sfide principali che gli astronauti devono affrontare quando viaggiano al di fuori della magnetosfera protettiva della Terra è l’esposizione ad alti livelli di radiazioni. Sulla Terra, il campo magnetico del nostro pianeta ci protegge dalle radiazioni spaziali. Tuttavia, quando gli astronauti si avventurano verso destinazioni come la Luna e Marte, saranno vulnerabili a questi livelli di radiazioni potenzialmente pericolosi. Per affrontare questo problema, gli scienziati stanno conducendo ricerche per trovare modi per proteggere gli astronauti dalle radiazioni.

Una strada di esplorazione prevede lo studio di come i tessuti si rigenerano dopo un danno, con un focus specifico sulla divisione cellulare. Questa comprensione potrebbe aprire la strada allo sviluppo di tecnologie protettive, utilizzando potenzialmente materiali biologici come scudi per missioni spaziali di lunga durata. La resilienza mostrata da microrganismi come quelli presenti nel kombucha fornisce preziose informazioni su questo processo rigenerativo e potrebbe essere la chiave per salvaguardare gli astronauti dai danni indotti dalle radiazioni.

Inoltre, la coltivazione di microrganismi potrebbe rivelarsi utile per una serie di attività una volta creata una base lunare a lungo termine, come la stazione spaziale Lunar Gateway della NASA. Questi microrganismi hanno la capacità di produrre ossigeno, funzionare come biofabbriche e offrire varie capacità di generazione di risorse. Dalla generazione di elettricità alla coltivazione degli alimenti e ai rifiuti di lavorazione, le applicazioni dei microrganismi nell’esplorazione spaziale sono vaste.

Nicol Caplin, scienziato dell'ESA per l'esplorazione dello spazio profondo, prevede l'integrazione di queste bioculture nelle future missioni spaziali. Caplin esprime la speranza che campioni di organismi kombucha vengano utilizzati sul Gateway lunare o addirittura sulla superficie lunare stessa. Questi microrganismi hanno il potenziale per migliorare significativamente le missioni spaziali e gli sforzi di esplorazione umana.

In conclusione, lo studio sulla resilienza dei microrganismi kombucha non ha solo lo scopo di fornire agli astronauti una gustosa bevanda nello spazio. Rappresenta un passo cruciale verso la comprensione di come proteggere gli astronauti dal pericoloso ambiente spaziale. Con ulteriori ricerche, le straordinarie proprietà degli organismi kombucha potrebbero rivoluzionare l’esplorazione spaziale, dalla protezione della salute degli astronauti alla facilitazione dell’utilizzo sostenibile delle risorse in ambienti extraterrestri.

