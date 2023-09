Il complesso viaggio della navicella spaziale Juice verso Giove

La navicella spaziale Juice ha coperto solo il 5% del suo viaggio verso Giove, nonostante siano trascorsi cinque mesi dal lancio e abbia percorso finora 370 milioni di chilometri. La linea temporale estesa è dovuta alla complessa scienza della dinamica del volo e della meccanica orbitale.

Quando un veicolo spaziale viene lanciato dalla Terra, eredita l’energia orbitale del pianeta, che lo pone essenzialmente in un’orbita simile attorno al Sole. Tuttavia, raggiungere Giove in linea retta non è fattibile a causa dell’enorme quantità di carburante necessaria per la propulsione e la decelerazione all’arrivo.

La Terra e Giove sono in costante movimento l'uno rispetto all'altro, con una distanza che varia tra 968 milioni di chilometri e poco meno di 600 milioni di chilometri. Questo movimento perpetuo rende necessario che gli ingegneri di volo anticipino dove sarà Giove quando arriverà la navicella spaziale, piuttosto che puntare direttamente alla sua posizione attuale.

Storicamente, missioni come Voyager, Pioneer e New Horizons hanno raggiunto Giove in meno di due anni, ma si trattava di missioni di sorvolo che utilizzavano l'attrazione gravitazionale di Giove per manovre di fionda. Tuttavia, per una presenza prolungata attorno a Giove, è necessario un approccio più lento. La massa del veicolo spaziale gioca un ruolo significativo in questo, poiché una massa maggiore richiede più carburante e aumenta la complessità del lancio.

Il viaggio di Juice prevede una serie di sorvoli ravvicinati che sfruttano l'attrazione gravitazionale della Terra, della Luna e di Venere per aumentare la sua velocità e posizionarlo per un grande incontro con le lune di Giove nel luglio 2031. La missione culminerà con l'ingresso di Juice nell'orbita di Ganimede, facendo è la prima sonda realizzata dall'uomo ad orbitare attorno alla Luna.

La precisione di queste manovre è fondamentale, poiché anche lievi errori di calcolo potrebbero portare alla perdita della sonda nello spazio o alla necessità di una grande quantità di carburante per le correzioni di rotta. L’obiettivo finale della missione Juice è studiare gli oceani potenzialmente ricchi di vita sotto le superfici ghiacciate di Europa, Ganimede e Callisto, fornendo preziose informazioni sulla formazione dei pianeti e della luna nell’universo.

