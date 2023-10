Le comete rare che mettono fine alla civiltà possono fornire dettagli cruciali per la mitigazione, secondo alcuni studi

Una cometa scoperta di recente, C/2022 E3 (ZTF), ha evidenziato l’importanza di studiare le comete di lungo periodo che hanno il potenziale di colpire la Terra e causare danni catastrofici. La cometa, nota per la sua caratteristica tonalità verde, è stata rilevata dall'Osservatorio Palomar nel marzo del 2022.

I ricercatori ritengono che ZTF abbia avuto origine nella regione di Saturno e Urano prima di essere catturato dalla Nube di Oort, una raccolta di trilioni di comete situata all'estremità più esterna del sistema solare. Le interazioni con le maree galattiche e le stelle di passaggio possono disturbare le orbite di queste comete, rimandandole nel sistema solare interno, ponendo una potenziale minaccia per la Terra.

La preoccupazione risiede nel fatto che queste comete si avvicinano alla Terra da inclinazioni orbitali elevate, rendendole difficili da rilevare finché non sono relativamente vicine. Mentre gli astronomi ora hanno gli strumenti per caratterizzare completamente tali comete, gli attuali osservatori hanno poco tempo per rilevarle e seguirle prima del potenziale impatto.

Per affrontare questo problema, si prevede che futuri osservatori come la NEO Surveyor Mission e l’Osservatorio Rubin miglioreranno la rilevabilità e forniranno un preavviso sufficiente per impiegare procedure di mitigazione. La mitigazione potrebbe comportare l’alterazione del percorso della cometa per evitare una collisione con la Terra.

Le comete sono particolarmente pericolose perché possiedono molta più energia cinetica degli asteroidi quando colpiscono la Terra. Pertanto, la diagnosi precoce e l’azione tempestiva sono cruciali per prevenire conseguenze catastrofiche.

Studiare comete come ZTF e comprendere la frequenza con cui si avvicinano alla Terra può aiutare a sviluppare strategie per mitigare il rischio rappresentato da questi rari impatti che mettono fine alla civiltà. Con l’avanzare della tecnologia, gli astronomi sperano di essere in grado di rilevare, tracciare e potenzialmente deviare meglio questi intrusi cometari, proteggendo così il nostro pianeta da impatti devastanti.

Fonte:

– Articolo di origine

– Nasa

– Gli avvisi mensili della Royal Astronomical Society