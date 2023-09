La teoria della gravità di Einstein: la ricerca delle deviazioni

La teoria della gravità di Einstein, conosciuta come relatività generale, ha avuto un successo incredibile per oltre un secolo. Tuttavia, presenta dei limiti teorici, in particolare quando si tratta delle singolarità dello spaziotempo all’interno dei buchi neri e dello stesso Big Bang.

A differenza delle teorie che descrivono le altre forze fondamentali della fisica, la relatività generale è stata testata solo in condizioni di gravità debole. Ciò significa che le deviazioni dalla relatività generale sono ancora possibili e non sono state completamente esplorate in tutto l’universo. I fisici teorici ritengono che debbano verificarsi deviazioni dalla relatività generale.

Una possibile soluzione ai limiti della relatività generale è incorporare la meccanica quantistica, che si applica a scale molto piccole. La fisica quantistica suggerisce che le particelle dovrebbero essere pensate come onde piuttosto che come punti, e il principio di indeterminazione di Heisenberg afferma che alcune coppie di quantità, come posizione e velocità, non possono essere conosciute con assoluta precisione.

I tentativi di combinare la relatività generale e la fisica quantistica hanno introdotto deviazioni dalla teoria di Einstein, indicando che non può essere la teoria definitiva della gravità. Arthur Eddington, che notoriamente verificò la relatività generale nell'eclissi solare del 1919, iniziò a cercare alternative poco dopo la sua introduzione.

La cosmologia gioca un ruolo cruciale nello studio delle teorie della gravità. Il modello Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) è diventato il modello standard della cosmologia, ma è incompleto e insoddisfacente da un punto di vista teorico. L’energia oscura è stata introdotta per spiegare l’accelerazione dell’espansione cosmica ed è una componente essenziale del modello ΛCDM. Tuttavia, la natura dell’energia oscura rimane un mistero e la sua esistenza non ha alcuna giustificazione fisica.

Un’alternativa all’energia oscura è una costante cosmologica, ma richiederebbe una messa a punto per adattarsi alle osservazioni cosmologiche. È possibile che i problemi derivino dal tentativo di adattare le osservazioni cosmologiche alla relatività generale, piuttosto che dall’esistenza della misteriosa energia oscura.

La ricerca di deviazioni dalla teoria della gravità di Einstein continua mentre i fisici esplorano teorie alternative e si sforzano di comprendere la natura dell'universo.