La teoria della gravità di Einstein e la ricerca di alternative

La teoria della gravità di Einstein, conosciuta come relatività generale, ha avuto successo per oltre un secolo. Tuttavia, la teoria ha i suoi limiti. Predice il proprio fallimento nelle singolarità dello spaziotempo come i buchi neri e il Big Bang. A differenza di altre teorie fisiche, la relatività generale è stata testata solo in condizioni di gravità debole. Deviazioni dalla relatività generale sono possibili e si prevede che si verifichino nell'universo.

Secondo la teoria di Einstein, l'universo ha avuto origine da un Big Bang, e all'interno dei buchi neri esistono singolarità dove spazio e tempo perdono significato. Ciò indica che la relatività generale fallisce in queste condizioni estreme e deve essere sostituita con una teoria più fondamentale. Si prevede che la meccanica quantistica, che si applica su piccola scala, risolva queste singolarità dello spaziotempo.

I tentativi di combinare la relatività generale e la meccanica quantistica hanno introdotto deviazioni dalla teoria di Einstein. Anche se finora la relatività generale è sopravvissuta a tutti i test, si ritiene che le deviazioni da essa si nascondano nelle osservazioni cosmologiche. Il modello Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM), che è l’attuale modello standard della cosmologia, è incompleto e insoddisfacente dal punto di vista teorico. Le tensioni osservative nella misurazione della costante di Hubble e il mistero che circonda l’energia oscura e la materia oscura hanno motivato la ricerca di teorie sulla gravità modificata.

L'accelerazione dell'universo scoperta nel 1998 attraverso le osservazioni delle supernove di tipo Ia è una forte motivazione per la gravità modificata. La natura dell’energia oscura, postulata nel modello ΛCDM, è sconosciuta e priva di giustificazione fisica. Sono state proposte teorie alternative alla gravità di Einstein, come la gravità del tensore scalare, che possono spiegare i fenomeni osservati introducendo deviazioni dalla relatività generale.

La ricerca di alternative alla teoria della gravità di Einstein si è ampliata nel corso degli anni, con l'esplorazione di teorie come le teorie di Horndeski. Queste teorie consentono deviazioni dalla relatività generale, specialmente in ambienti cosmologici. La situazione attuale richiede ulteriori esplorazioni e test di queste teorie alternative per comprendere meglio la natura della gravità e dell’universo.

Fonte:

– La conversazione: “La teoria della gravità di Einstein è bellissima e tutto il resto – ma è sbagliata”