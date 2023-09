La teoria della gravità di Einstein e la ricerca di alternative

By

La teoria della gravità di Einstein, conosciuta come relatività generale, ha avuto un successo incredibile per oltre un secolo. Tuttavia, la teoria ha i suoi limiti. Predice il proprio fallimento nelle singolarità dello spaziotempo all’interno dei buchi neri e nello stesso Big Bang. Mentre altre teorie fisiche che descrivono le altre forze fondamentali della fisica sono state ampiamente testate, la relatività generale è stata testata solo in condizioni di gravità debole.

Secondo i fisici teorici, deviazioni dalla relatività generale non sono escluse e devono verificarsi. L’esistenza di singolarità dello spaziotempo suggerisce che la meccanica quantistica, che si applica su scale molto piccole, dovrebbe risolvere questi problemi. Tuttavia, i tentativi di fondere la relatività generale con la meccanica quantistica introducono deviazioni dalla teoria di Einstein.

Il modello Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM), che è il modello standard della cosmologia, è stato ampiamente accettato. Tuttavia, dal punto di vista teorico, è incompleto e insoddisfacente. Negli ultimi cinque anni ha dovuto affrontare anche tensioni osservative, in particolare per quanto riguarda la misurazione della costante di Hubble.

Le prove osservative dell'accelerazione dell'universo scoperte nel 1998 con le supernove di tipo Ia hanno portato alla proposta dell'energia oscura. Tuttavia, la natura dell’energia oscura rimane sconosciuta e spiegazioni alternative, come la gravità modificata, hanno guadagnato popolarità.

Esiste un ampio corpus di letteratura sulle teorie della gravità alternative alla relatività generale, comprese le teorie del tensore scalare. Queste alternative devono essere testate attraverso esperimenti sul sistema solare, l’osservazione delle onde gravitazionali e lo studio dei buchi neri.

Non è ancora chiaro se le deviazioni dalla relatività generale derivino dal tentativo di adattare le osservazioni cosmologiche a una teoria inadeguata o se l’energia oscura davvero non esista.

