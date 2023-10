Una nuova comprensione di come il cancro si diffonde alla colonna vertebrale

By

I ricercatori della Weill Cornell Medicine di New York City hanno fatto un passo avanti significativo nella comprensione del motivo per cui alcuni tumori metastatizzano alla colonna vertebrale. È noto da tempo che il cancro al seno metastatico spesso si diffonde alla spina dorsale, causando gravi complicazioni ai pazienti. Tuttavia, le ragioni di questo fenomeno fino ad ora non erano chiare.

In un recente studio pubblicato sulla rivista Nature, Matthew Greenblatt e il suo team hanno scoperto un nuovo tipo di cellule staminali che potrebbero essere coinvolte nella metastasi delle cellule tumorali nella colonna vertebrale. Si è scoperto che queste cellule staminali, presenti nelle ossa vertebrali, secernono una proteina chiamata MFGE8. Questa proteina agisce come un attrattivo tumorale, attirando le cellule tumorali nel tessuto spinale.

I ricercatori hanno condotto esperimenti sui topi, trapiantando cellule staminali spinali in una zampa posteriore e cellule staminali di ossa lunghe nell’altra. Hanno osservato che le cellule tumorali si spostavano verso la minivertebra quasi due volte più spesso rispetto al piccolo osso lungo, indicando la forte attrazione di MFGE8.

Le metastasi spinali possono causare gravi danni al midollo spinale, influenzando la capacità del paziente di camminare e controllare le funzioni corporee. Comprendendo i meccanismi alla base di questa diffusione, potrebbe essere possibile sviluppare interventi per prevenire o curare le metastasi della colonna vertebrale.

Sebbene il blocco dell’MFGE8 possa rappresentare un potenziale approccio terapeutico, sono necessarie ulteriori indagini per comprendere appieno le implicazioni e l’efficacia di tale trattamento. Xiang Zhang, biologo oncologo del Baylor College of Medicine, ha descritto questa ricerca come un “grande progresso” nella nostra comprensione delle metastasi ossee.

Questa svolta offre speranza ai pazienti con cancro al seno metastatico e altri tumori che comunemente si diffondono alla colonna vertebrale. Svelando questo mistero di lunga data, i ricercatori ci avvicinano ulteriormente allo sviluppo di trattamenti efficaci e al miglioramento della qualità della vita delle persone colpite da queste metastasi.

