Perché alcune specie hanno avvistato i giovani?

I giovani maculati possono essere trovati in tutto il regno animale, dai cervi e ghepardi agli uccelli e ai pesci. Ma qual è lo scopo di queste macchie e perché solo alcune specie le possiedono? I biologi evoluzionisti suggeriscono che queste macchie servano da mimetismo, aiutando a proteggere i bambini vulnerabili dai predatori. Questo fenomeno, noto come evoluzione convergente, ha portato allo sviluppo di caratteristiche simili in specie non imparentate.

Le macchie si trovano più comunemente nelle specie che popolano habitat con strutture tridimensionali come praterie e foreste. In questi ambienti, le macchie imitano la luce solare screziata che splende attraverso le foglie o l’erba, aiutando a fondersi con lo sfondo. Tuttavia, in habitat uniformi o anonimi come la tundra aperta o la banchisa, gli animali giovani tendono ad essere di colore bianco puro per mimetizzarsi con l'ambiente circostante.

È interessante notare che i punti non sempre servono a nascondere gli animali giovani. In alcuni casi, le macchie aiutano effettivamente i bambini a distinguersi. Ad esempio, i giovani pesci garibaldi hanno macchie blu brillante che indicano il loro umile status ai maschi altamente territoriali. Man mano che questi pesci crescono e stabiliscono il loro ordine gerarchico sociale, le loro macchie svaniscono.

Le ragioni per cui alcune specie diventano troppo grandi per le loro macchie non sono completamente comprese. Sebbene la modellazione sia considerata energeticamente costosa, gli spot richiedono un'energia minima per crescere e mantenersi. Pertanto, devono esserci altri fattori in gioco che spiegano la loro perdita. In alcuni casi, gli animali sviluppano strategie di evasione alternative man mano che maturano. I cervi, ad esempio, si accucciano da piccoli, ma possono superare la maggior parte dei predatori da adulti. Gli uccelli che nidificano a terra passano dalla deposizione delle uova maculate al volo per proteggersi.

Altre specie potrebbero perdere le macchie a causa della diversa colorazione che serve ad un altro scopo. I leoni, ad esempio, nascono con molte macchie, ma nella maggior parte dei casi svaniscono in età adulta. Invece, i leoni maschi scambiano le loro macchie con criniere impressionanti, che servono come indicatori di salute e forma fisica. L'attenzione si sposta dal nascondersi alla riproduzione e l'energia viene destinata alla creazione di segnali sessuali elaborati.

Si ritiene che la conservazione delle macchie per tutta la vita in animali come i ghepardi sia correlata alla strategia di caccia. I ghepardi, essendo cacciatori solitari, fanno molto affidamento sul potere di occultamento delle loro macchie per avvicinarsi alla preda, mentre i leoni cacciano in gruppo e non richiedono lo stesso livello di mimetizzazione.

Fonte:

– Kiyoko Gotanda, biologa evoluzionista della Brock University

– Sönke Johnsen, biologo sensoriale della Duke University

