L'assistente didattico della scuola primaria muore di ictus a causa della mancanza di cure nel fine settimana

Un'assistente insegnante di scuola elementare di nome Jasbir Pahal, 44 anni, è morta a causa di un ictus dopo che il personale ospedaliero le aveva detto che le cure salvavita di cui aveva bisogno non erano disponibili nei fine settimana. La famiglia di Pahal è rimasta sconvolta quando è stata informata che le poteva essere somministrata l'aspirina solo come soluzione temporanea a causa di una procedura chiamata trombectomia meccanica, che rimuove i coaguli di sangue, offerta solo tra le 8:3 e le XNUMX:XNUMX, dal lunedì al venerdì.

Ora è stato scoperto che l’ospedale in cui Pahal era in cura, il Calderdale Royal Hospital di Halifax, non aveva accordi per trasferire i pazienti in un ospedale del servizio sanitario nazionale a soli 40 minuti di auto dove era disponibile la trombectomia meccanica. Il marito di Pahal, Satinder Pahal, ha espresso la sua frustrazione, affermando che "hanno pagato il prezzo più alto per questo servizio carente" e che sua moglie meritava una possibilità di sopravvivere.

La trombectomia meccanica è una procedura che prevede l'inserimento di un piccolo filo e di un tubo in un'arteria per rimuovere un coagulo di sangue. È stato definito un trattamento “miracoloso”, in quanto alcuni pazienti hanno riscontrato miglioramenti significativi o addirittura sono usciti dall’ospedale lo stesso giorno. Tuttavia, esistono variazioni regionali nell’accesso a questa procedura salvavita.

Nel fine settimana del 12 e 13 novembre, Pahal ha avuto un ictus e suo marito ha chiamato un'ambulanza. Sebbene il tempo medio di risposta previsto fosse di 18 minuti, l'ambulanza ha impiegato più di un'ora per arrivare a casa loro a Huddersfield. Dopo essere stato portato ad Halifax, una TAC ha rivelato un coagulo di sangue che avrebbe potuto essere trattato con un intervento, ma è stato stabilito che era trascorso troppo tempo per i farmaci anti-coagulazione e che la trombectomia meccanica non era disponibile nei fine settimana.

Vale la pena notare che il Salford Royal Hospital, a sole 32 miglia di distanza, offre un servizio di trombectomia meccanica 24 ore su 7, 999 giorni su XNUMX, che potrebbe aver salvato la vita di Pahal. Sfortunatamente, non c'erano accordi per il trasferimento in questo ospedale. Nonostante gli sforzi di un membro della famiglia che era un chirurgo del servizio sanitario nazionale per organizzare un trasferimento, Pahal non arrivò all'infermeria generale di Leeds se non più di sette ore dopo la prima chiamata ai servizi di emergenza.

Tragicamente, le condizioni di Pahal hanno continuato a peggiorare ed è morta il 30 novembre. Un'inchiesta è prevista per il 24 ottobre. La famiglia ritiene che Pahal non abbia ricevuto le cure adeguate in modo tempestivo e ha chiesto un'azione urgente per garantire l'accesso ai 24 centri sanitari. /7 trombectomia meccanica in tutto il Regno Unito.

La Stroke Association e i medici hanno messo in guardia contro la “lotteria del codice postale” dell’accesso alla trombectomia meccanica, sottolineando la necessità di una disponibilità costante di questo trattamento salvavita. Il West Yorkshire Integrated Care Board è stato criticato per non aver commissionato un servizio di ictus per facilitare i ricoveri per la trombectomia meccanica al di fuori della regione. La fondazione Trust di Calderdale e Huddersfield NHS, responsabile delle cure di Pahal, ha dichiarato che sta collaborando pienamente con l'inchiesta sull'incidente.

