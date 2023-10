La missione VERITAS: studiare Venere con l'aiuto dell'Islanda

L'imminente missione VERITAS della NASA mira a studiare il pianeta Venere dall'orbita, svelando i misteri nascosti sotto la sua fitta coltre di nuvole. Ma come possono gli scienziati prepararsi a esplorare un pianeta ostile e sconosciuto come Venere? Un modo è studiare un luogo sulla Terra che condivida caratteristiche simili. Nell’agosto 2023, il team scientifico di VERITAS ha intrapreso una campagna sul campo in Islanda, un paese vulcanico con vulcani attivi e terreno accidentato paragonabile a quello che si può trovare su Venere.

Durante la spedizione di due settimane, il team internazionale di 19 scienziati provenienti da Stati Uniti, Germania, Italia e Islanda si è concentrato sulle caratteristiche vulcaniche del paese, utilizzandole come analoghi terrestri per studiare il vulcanismo su Venere. Hanno esaminato i depositi vulcanici in luoghi come la regione vulcanica di Askja, il campo di lava di Holuhraun e la regione di Fagradalsfjall sulla penisola di Reykjanes.

Per integrare le proprie osservazioni da terra, il Centro aerospaziale tedesco (DLR) ha raccolto dati radar aerei utilizzando un radar ad apertura sintetica a bordo di un aereo che volava sopra di loro. I dati radar hanno raccolto informazioni sulle proprietà della superficie, come consistenza, rugosità e contenuto di acqua, che possono aiutare a orientare il futuro lavoro scientifico della missione VERITAS.

La navicella spaziale VERITAS, che sta per Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy, utilizzerà le conoscenze acquisite dallo studio dell'Islanda per perfezionare i suoi algoritmi e migliorare la sua capacità di rilevare eventuali cambiamenti sulla superficie di Venere rispetto alla precedente missione Magellano. negli anni '1990. Ciò è particolarmente cruciale per identificare l’attività vulcanica sul pianeta.

Utilizzando l’Islanda come analogo di Venere, gli scienziati sperano di acquisire preziose conoscenze e intuizioni che contribuiranno al successo della prossima missione VERITAS. Le somiglianze geologiche dell'Islanda con Venere ne fanno un campo di addestramento ideale, consentendo ai ricercatori di prepararsi per le sfide che potrebbero incontrare durante l'esplorazione del nostro pianeta vicino.

