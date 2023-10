Perché gli elementi delle terre rare sono difficili da estrarre

Gli elementi delle terre rare, tra cui neodimio, praseodimio, terbio e disprosio, sono molto ricercati dalle industrie tecnologiche ed energetiche per le loro proprietà utili. Questi elementi sono componenti vitali negli smartphone, nelle batterie delle auto elettriche e nelle turbine eoliche. Nonostante la loro importanza, la loro offerta globale limitata è motivo di preoccupazione per governi e aziende.

Contrariamente a quanto suggerisce il nome, gli elementi delle terre rare non sono in realtà rari. Uno studio dell'US Geological Survey ha scoperto che la loro abbondanza nella crosta terrestre è paragonabile a quella dei metalli comuni come il rame e lo zinco. Tuttavia, estrarre questi elementi dalle loro fonti naturali è impegnativo.

A differenza di altri metalli che si concentrano in formazioni geologiche specifiche, gli elementi delle terre rare sono sparsi in tutto il pianeta. Non si raccolgono in un unico posto a causa della loro chimica unica. Ciò rende l’estrazione di questi materiali particolarmente inefficiente.

Anche quando in determinate aree sono presenti elementi delle terre rare, la loro estrazione è un processo complesso. I minerali contenenti elementi delle terre rare sono composti da particelle metalliche legate ad altre sostanze non metalliche da forti legami ionici. Rompere questi legami e rimuovere le sostanze non metalliche è difficile.

Gli elementi delle terre rare hanno tre cariche positive e formano forti legami ionici con i controioni fosfato, che hanno tre cariche negative. Superare la forte attrazione tra il metallo e il controione è un compito impegnativo. Il processo di estrazione richiede intense reazioni chimiche, bassi livelli di pH, condizioni aggressive e temperature elevate.

I ricercatori stanno esplorando metodi alternativi per estrarre elementi delle terre rare, come il riciclaggio e l’estrazione da vecchi dispositivi elettronici e rifiuti industriali. Inoltre, si stanno compiendo sforzi per sviluppare nuovi composti che possiedano proprietà simili agli elementi delle terre rare. Tuttavia, per ora, non esiste alcun sostituto per questi preziosi elementi poiché la domanda continua a crescere.

Fonte:

– Studio geologico degli Stati Uniti

– Aaron Noble, professore e capo del dipartimento di estrazione mineraria e ingegneria mineraria della Virginia Tech

– Paul Ziemkiewicz, direttore del West Virginia Water Research Institute.