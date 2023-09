Gli scienziati scoprono che l'architettura modulare consente al cervello dei mammiferi di controllare gli input esterni

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria riguardo all'organizzazione del cervello dei mammiferi. Attraverso l’uso di un sistema sperimentale che ha fatto crescere neuroni su superfici di vetro microfabbricate, i ricercatori hanno scoperto che la corteccia esterna del cervello ha la capacità di mantenere il controllo sui suoi input esterni grazie ai suoi moduli interconnessi ma funzionanti in modo indipendente.

La corteccia, che è lo strato esterno del cervello responsabile di varie funzioni come la percezione sensoriale e il controllo motorio, contiene un gran numero di neuroni. Queste reti neuronali devono essere in grado di separare gli input da circuiti specializzati integrando input da più circuiti, ma non è chiaro come la corteccia sia in grado di supportare questi diversi paradigmi di elaborazione.

Per indagare su questo, i ricercatori hanno guidato i neuroni corticali a formare reti modulari contenenti più sottogruppi. Stimolando questi neuroni coltivati ​​in laboratorio utilizzando la luce, il team ha osservato che le reti modulari ben formate avevano ampie risposte alla stimolazione luminosa localizzata. D’altro canto, le reti con minore modularità rispondevano in modo eccessivamente sincronizzato a tutti gli stimoli.

I ricercatori hanno anche scoperto che l’equilibrio tra attività segregata a livello locale e attività integrata a livello globale è cruciale affinché il cervello possa espandere la propria capacità di rappresentazione delle informazioni con risorse limitate. Questa scoperta non solo contribuisce alla nostra comprensione della struttura e della funzione del cervello dei mammiferi, ma ha anche implicazioni per lo sviluppo di reti neurali artificiali utilizzate nella ricerca sull’apprendimento automatico.

Nel complesso, questo studio fa luce su come il cervello dei mammiferi sia in grado di controllare gli input esterni attraverso la sua architettura modulare. Fornisce preziose informazioni sul complesso funzionamento del cervello e sulla sua capacità di elaborare le informazioni in modo efficiente.

Fonte:

– Hideaki Yamamoto, F. Paul Spitzner, Taiki Takemuro, Victor Buendía, Hakuba Murota, Carla Morante, Tomohiro Konno, Shigeo Sato, Ayumi Hirano-Iwata, Anna Levina, Viola Priesemann, Miguel A. Muñoz, Johannes Zierenberg, Jordi Soriano. “L’architettura modulare facilita il controllo della sincronia guidato dal rumore nelle reti neuronali”. Progressi della scienza. DOI: 10.1126/sciadv.ade1755