Tutte le lingue hanno parole per "questo" e "quello": un fenomeno universale

Le lingue di tutto il mondo mostrano un fenomeno linguistico affascinante: l’esistenza di parole per “questo” e “quello”. Un recente studio condotto da un team internazionale, guidato dall’Università dell’East Anglia, fa luce su questo fenomeno esaminando l’uso dei dimostrativi, ovvero parole che indicano la posizione di un oggetto rispetto a chi parla. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 1,000 parlanti di 29 lingue diverse, tra cui inglese, spagnolo, norvegese, giapponese, mandarino, tzeltal e telugu.

Contrariamente alle ipotesi precedenti secondo cui le lingue differiscono nelle distinzioni spaziali che fanno, lo studio rivela che tutte le lingue esaminate mostrano le stesse differenziazioni spaziali usando parole come “questo” o “quello” a seconda che l’oggetto sia alla portata di chi parla. . I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Human Behaviour, dimostrano che parlanti di lingue diverse impiegano strategie simili quando utilizzano dimostrativi per descrivere le relazioni di localizzazione.

Il ricercatore capo, il prof. Kenny Coventry, spiega: "Abbiamo scoperto che in tutte le lingue che abbiamo testato, c'è una parola per gli oggetti che sono alla portata di chi parla, come 'questo' in inglese, e una parola per gli oggetti fuori portata - 'quello'. '." Questa distinzione comune tra le lingue può fornire spunti sulle origini evolutive dei dimostrativi come forme linguistiche.

I risultati dello studio sono significativi non solo perché svelano un modello linguistico universale, ma anche perché mettono in discussione l'idea secondo cui lingue diverse riflettono modi di pensare fondamentalmente diversi. Invece, suggeriscono che i vincoli cognitivi di base legati alla raggiungibilità svolgono un ruolo nel modellare il modo in cui le lingue sviluppano i sistemi di comunicazione spaziale.

Come esseri umani, le nostre lingue possono differire nella grammatica, nel vocabolario e nella pronuncia, ma i concetti fondamentali di prossimità e distanza sono condivisi tra diverse comunità linguistiche. Questo studio offre una prospettiva unica sulla diversità linguistica che esiste a livello globale, evidenziando al tempo stesso l’universalità di fondo di alcuni aspetti fondamentali del linguaggio umano.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa sono i dimostrativi?



A: I dimostrativi sono parole o espressioni usate per indicare la posizione o la vicinanza di un oggetto o entità rispetto a chi parla.

D: Quante lingue sono state incluse nello studio?



A: Lo studio ha analizzato i dati di 29 lingue diverse parlate da oltre 1,000 partecipanti.

D: Cosa ha rivelato lo studio sull’uso dei dimostrativi?



A: Dallo studio è emerso che tutte le lingue esaminate utilizzavano distinzioni spaziali simili utilizzando parole come “questo” o “quello” a seconda che l’oggetto fosse alla portata di chi parla.

D: Quali implicazioni ha questa ricerca?



A: La ricerca suggerisce che esistono vincoli cognitivi condivisi legati alla raggiungibilità che influenzano lo sviluppo dei sistemi di comunicazione spaziale attraverso le lingue. Sfida l’idea che lingue diverse riflettano modi di pensare completamente distinti.

D: Chi ha condotto lo studio?



A: Lo studio è stato condotto dall’Università dell’East Anglia in collaborazione con ricercatori di 32 istituzioni internazionali.