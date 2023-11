L'evoluzione degli squali a sangue caldo e le implicazioni per la conservazione

By

I biologi marini hanno fatto una scoperta inaspettata durante le autopsie degli squali spiaggiati, rivelando informazioni sull’evoluzione del sangue caldo e sulle potenziali minacce che il riscaldamento dei mari rappresenta per queste specie. In uno studio condotto dal Trinity College di Dublino, i ricercatori hanno esaminato lo squalo tigre della sabbia dai denti piccoli, una specie che si ritiene si sia differenziata dallo squalo megalodonte estinto oltre 20 milioni di anni fa. Sorprendentemente, hanno trovato caratteristiche anatomiche che indicano che lo squalo tigre della sabbia dai denti piccoli è una specie endoterma regionale, o a sangue caldo.

In precedenza, si credeva che il sangue caldo fosse limitato ai predatori apicali come il grande squalo bianco e il tonno gigante. Tuttavia, questa nuova ricerca suggerisce che esistono più specie di squali a sangue caldo di quanto si pensasse in precedenza e che gli squali a sangue caldo si sono evoluti molto prima del previsto. Lo studio ha anche rivelato che gli squali elefante che si nutrono lentamente di filtri mostrano un'endotermia regionale.

Le implicazioni di questi risultati vanno oltre la curiosità scientifica. Il dottor Nicholas Payne, autore senior dello studio, evidenzia le potenziali implicazioni per la conservazione. Spiega: “Pensavamo che l'endotermia regionale fosse limitata ai predatori dell'apice, ma ora abbiamo le prove che anche le tigri della sabbia che vivono sul fondo e gli squali elefante che mangiano plancton hanno un corpo caldo. Ciò solleva molte nuove domande sul perché si è evoluta l’endotermia regionale, ma potrebbe anche avere importanti implicazioni sulla conservazione».

I mari stanno attualmente sperimentando tassi di riscaldamento allarmanti, che fanno eco ai cambiamenti ambientali che hanno contribuito all’estinzione dello squalo megalodonte. La scoperta dello squalo tigre della sabbia dai denti piccoli nelle acque irlandesi, mai visto prima nella regione, suggerisce uno spostamento del suo areale, probabilmente dovuto al riscaldamento delle acque. Ciò segnala un motivo di preoccupazione poiché il riscaldamento dei mari potrebbe avere un impatto sulle richieste energetiche delle specie a sangue caldo.

Lo studio è stato condotto attraverso la dissezione di squali tigre della sabbia dai denti piccoli che si sono riversati sulle coste dell'Irlanda e del Regno Unito. Man mano che si scopre che sempre più specie con stili di vita diversi possiedono tratti a sangue caldo, diventa più chiaro che questi adattamenti sono stati mantenuti nel corso dell’evoluzione.

Nel complesso, questa ricerca getta nuova luce sull’evoluzione degli squali a sangue caldo e sottolinea la necessità di sforzi di conservazione per proteggere queste specie di fronte ai cambiamenti ambientali. I risultati sollevano ulteriori domande sull’evoluzione dell’endotermia regionale e sul suo significato ecologico, evidenziando il delicato equilibrio tra gli adattamenti naturali e le sfide poste dai cambiamenti climatici.

FAQ:

D: Cos'è l'endotermia regionale?

R: L'endotermia regionale si riferisce alla capacità di un organismo di mantenere una temperatura più elevata in regioni specifiche del suo corpo.

D: Quali specie sono state studiate nella ricerca?

R: Lo studio si è concentrato sullo squalo tigre della sabbia dai denti piccoli, una specie che si ritiene si sia differenziata dallo squalo megalodonte oltre 20 milioni di anni fa.

D: Perché è importante la scoperta dei tratti del sangue caldo?

R: La scoperta mette in discussione le precedenti ipotesi sulla razza a sangue caldo ed evidenzia la presenza di specie a sangue caldo oltre ai predatori apicali.

D: Quali sono le implicazioni della ricerca sulla conservazione?

R: I risultati suggeriscono che il riscaldamento dei mari potrebbe influenzare le richieste energetiche delle specie a sangue caldo. Gli sforzi di conservazione sono cruciali per proteggere queste specie in ambienti mutevoli.

D: Come sono state condotte le autopsie?

R: Il gruppo di ricerca ha esaminato gli squali tigre della sabbia dai denti piccoli morti che si sono riversati sulle coste dell'Irlanda e del Regno Unito.

Fonte: [Trinity College di Dublino](https://phys.org/news/2023-11-discovery-seas-demise-meg-sharks.html)