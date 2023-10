Comprendere il fenomeno di un magnete rotante che fa levitare un magnete secondario

By

Un team di fisici dell'Università Tecnica della Danimarca ha condotto esperimenti per scoprire il motivo per cui un magnete rotante può far levitare un magnete secondario senza stabilizzazione. Precedenti ricerche hanno dimostrato che due magneti con i poli nord uno di fronte all’altro si respingono, ma questa forza può provocare instabilità. Tuttavia, recenti scoperte hanno rivelato che se un magnete viene fatto ruotare ad alta velocità, un secondo magnete può essere respinto e fatto levitare senza bisogno di stabilizzazione.

Per comprendere questo fenomeno, i ricercatori hanno accoppiato diversi tipi di magneti e li hanno fatti girare a velocità variabili registrando il processo utilizzando telecamere ad alta velocità e software di tracciamento del movimento. Attraverso l'analisi delle immagini, il team ha scoperto la ragione alla base di questo comportamento.

I ricercatori hanno osservato che il magnete secondario, denominato “galleggiante”, ruotava in sincronia con il magnete rotante, il che significa che ruotavano alla stessa velocità. Inoltre, l’asse del magnete rotante mostrava una leggera inclinazione, che normalmente creerebbe instabilità. Tuttavia, il team ha scoperto che il campo magnetico del magnete rotante esercitava una coppia sul galleggiante, facendoli ruotare all’unisono. C'era anche un piccolo disallineamento nell'asse polare del magnete rotante, risultante in forze attrattive e repulsive equilibrate che consentivano di mantenere il galleggiante in una posizione levitata stabile.

Attraverso simulazioni, i ricercatori sono stati in grado di manipolare e analizzare ulteriormente il comportamento dei due magneti, confermando i risultati delle configurazioni sperimentali.

Questa ricerca fornisce una comprensione più profonda del comportamento dei magneti rotanti e della loro capacità di levitare i magneti secondari senza la necessità di ulteriore stabilizzazione. I risultati potrebbero avere implicazioni per le future applicazioni della tecnologia della levitazione magnetica.

