Gli scienziati scoprono oggetti delle dimensioni di Giove che fluttuano liberamente nella nebulosa di Orione

Gli scienziati che utilizzano il telescopio spaziale James Webb hanno fatto una scoperta sorprendente nella Nebulosa di Orione, trovando oggetti delle dimensioni di Giove che fluttuano liberamente nello spazio, non sotto l'influenza di alcuna stella. Questi oggetti, chiamati Jupiter Mass Binary Objects (Jumbo), sono stati trovati durante un'indagine nel vicino infrarosso dell'ammasso del trapezio e della nebulosa di Orione interna. I risultati sono stati sottoposti alle riviste Astronomy & Astrophysics e Nature per la revisione paritaria.

La regione della Nebulosa di Orione dove sono stati scoperti questi oggetti è di particolare interesse perché fa luce sulla storia del nostro sistema solare. La regione contiene stelle massicce che bruciano rapidamente il loro combustibile nucleare e non vivono molto a lungo. Gli scienziati ritengono che il nostro sistema solare potrebbe essere nato in un ammasso simile, come la Nebulosa di Orione, prima di disperdersi.

La scoperta di questi oggetti delle dimensioni di Giove mette in discussione alcuni dei presupposti di base dell’astrofisica. I modelli teorici suggeriscono che oggetti al di sotto delle tre masse di Giove non dovrebbero essere in grado di formarsi, eppure il telescopio James Webb ha trovato oggetti piccoli quanto 0.6 volte la massa di Giove. Inoltre, si è scoperto che molti di questi oggetti sono binari e orbitano l'uno attorno all'altro esternamente.

Una possibile spiegazione per la formazione di questi oggetti è che siano stati espulsi da un sistema stellare dopo un'interazione, simile a quanto accaduto nel nostro sistema solare. Tuttavia, la sfida ora per i teorici è spiegare come questi piccoli oggetti si formano e rimangono in coppie binarie.

Questa scoperta apre nuove domande e aree di ricerca in astrofisica e gli scienziati sono entusiasti di continuare a studiare questi misteriosi oggetti nella Nebulosa di Orione.

Fonte:

– Repubblica del Silicio – https://www.siliconrepublic.com/innovation/james-webb-telescope-jupiter-sized-object-discovery

– Rivista di astronomia e astrofisica

– Diario della natura

