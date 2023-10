Sfiato dei serbatoi di propellente in microgravità: la sfida della NASA

La NASA è alla ricerca di soluzioni innovative per sfiatare il contenuto del vuoto da serbatoi di propellente parzialmente pieni in condizioni di microgravità, con l'obiettivo di ridurre al minimo la perdita di propellente. Man mano che i viaggi spaziali si avventurano in durate e distanze sempre maggiori, la necessità di fare rifornimento nello spazio diventa essenziale. Ciò richiede lo sviluppo di veicoli spaziali con serbatoi più grandi ed efficienti capacità di rifornimento.

La sfida sta nel consentire la regolazione della pressione nel serbatoio di ricezione prima, durante e/o dopo il trasferimento del propellente liquido, riducendo al minimo la perdita di propellente. La soluzione ideale consentirebbe lo sfiato del contenuto del vuoto, che è una miscela di gas e vapore, dal serbatoio del propellente senza perdite significative di propellente.

Sebbene verranno presi in considerazione tutti i concetti, saranno preferite soluzioni esterne al serbatoio del propellente. Queste soluzioni potrebbero utilizzare i serbatoi di propellente esistenti, evitando così i costi associati alla progettazione e alla qualificazione di serbatoi nuovi o modificati. La sfida mira a sfruttare le tecnologie e le competenze esistenti per sviluppare una nuova soluzione di ventilazione applicabile alle condizioni di microgravità.

Il montepremi totale per questa sfida è di $ 80,000. La sfida è stata aperta l'11 ottobre 2023 e si chiuderà il 22 febbraio 2024. Per ulteriori informazioni sulla sfida, visitare il sito Web fornito.

In sintesi, la sfida dello sfiato dei serbatoi della NASA cerca proposte innovative per lo sfiato dei serbatoi di propellente in condizioni di microgravità con una perdita minima di propellente. Lo sviluppo di una tale soluzione è cruciale per le future missioni spaziali che potrebbero richiedere il rifornimento di carburante nello spazio. Riducendo al minimo la perdita di propellente durante lo sfiato, sarà possibile ottimizzare la regolazione della pressione nel serbatoio ricevente durante il trasferimento del propellente, promuovendo un'esplorazione spaziale più efficiente ed economica.

Definizioni:

– Propellente: una sostanza utilizzata per fornire spinta a razzi o altri sistemi di propulsione.

– Ullage: Lo spazio vuoto in un contenitore, in particolare in un serbatoio di carburante, al di sopra del livello del liquido contenuto al suo interno.

Fonte:

– Informazioni sulla Tank Venting Challenge della NASA

– https://www.freelancer.com/contest/Who-Let-the-Gas-Out-NASA-Tank-Venting-Challenge-2319906/details