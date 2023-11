Esplorando la rarità dei pianeti nani bianchi

Una stella nana bianca, ciò che rimane di una stella un tempo più grande, nasconde segreti sul destino dei pianeti nelle sue vicinanze. Gli astronomi hanno scoperto numerose stelle nane bianche circondate da dischi di detriti, i resti di pianeti distrutti durante l'evoluzione della stella. Tuttavia, una recente scoperta ha sbalordito i ricercatori: un pianeta intatto della massa di Giove in orbita attorno a una nana bianca. Questa scoperta fa sorgere la domanda: ci sono più pianeti nani bianchi là fuori? E possono esistere pianeti terrestri simili alla Terra attorno alle nane bianche?

Le nane bianche sono i nuclei relitti di stelle che un tempo erano simili in massa al nostro Sole. Man mano che queste stelle invecchiano, si trasformano in giganti rosse, perdendo poi i loro strati esterni per formare una nebulosa planetaria. Dopo questo processo, tutto ciò che rimane è una stella nana, che emette solo calore residuo. Nonostante le loro dimensioni ridotte, le nane bianche possono avere zone abitabili, anche se significativamente più piccole di quelle attorno a stelle come il Sole.

Sebbene la maggior parte delle stelle abbia probabilmente dei pianeti, quelle in prossimità delle nane bianche corrono un alto rischio di distruzione. La transizione in una gigante rossa può portare al consumo o alla distruzione dei pianeti a causa dell'interruzione delle maree. Di conseguenza, molte nane bianche possiedono dischi di detriti composti da resti dei loro ex pianeti.

Nel 2020, gli scienziati hanno fatto una scoperta straordinaria: un pianeta intatto all’interno della zona abitabile della nana bianca WD1054-226. Questa scoperta solleva la possibilità che vi siano ulteriori pianeti nani bianchi in attesa di essere scoperti. Inoltre, poiché il primo esopianeta nano bianco confermato è un pianeta delle dimensioni di Giove, ciò induce a speculare sui tipi di pianeti dominanti nella popolazione di esopianeti nani bianchi.

Un nuovo studio completo, condotto da David Kipping della Columbia University, approfondisce la scarsità di pianeti nani bianchi rocciosi. L’indagine, intitolata “La natura gigante di WD 1856 b implica che i pianeti rocciosi in transito siano rari attorno alle nane bianche”, sfida l’apparente rarità di tali pianeti.

L’esistenza di zone abitabili delle nane bianche suggerisce il potenziale per la presenza di pianeti in grado di supportare la vita al loro interno. Attualmente, l’unico pianeta intatto conosciuto in orbita attorno a una nana bianca ha una massa sbalorditiva equivalente a 13.8 volte quella di Giove. Considerando la relativa scarsità di pianeti giganti rispetto a quelli terrestri tra gli esopianeti confermati, Kipping riconosce la sorpresa posta da questa scoperta.

Tuttavia, la distribuzione dei pianeti extrasolari conosciuti rivela solo ciò che siamo riusciti a rilevare finora. Ogni metodo di rilevamento comporta pregiudizi di selezione intrinseci, rendendo sconosciuta la vera popolazione di esopianeti. Kipping propone che i pianeti delle dimensioni di Giove possano rappresentare la minoranza, e il transito di WD1856 b potrebbe essere un valore anomalo. Esistono ulteriori candidati per i pianeti nani bianchi, molti dei quali hanno anche le dimensioni di Giove o più grandi.

Sebbene le prove suggeriscano la presenza di piccoli pianeti terrestri nei sistemi di nane bianche, spesso esistono in dischi di detriti rocciosi anziché intatti. Resta quindi la questione se qualche pianeta simile alla Terra prosperi all’interno di zone abitabili attorno alle nane bianche. Di conseguenza, Kipping offre due possibilità per conciliare questo dilemma.

In primo luogo, è concepibile che né i piccoli pianeti rocciosi né i massicci pianeti simili a Giove dominino la popolazione degli esopianeti nani bianchi. Kipping suggerisce un turnover nella distribuzione in corrispondenza di un certo raggio, il che implica l’esistenza di improbabili raggi planetari che poi raggiungono nuovamente il picco.

In alternativa, il rilevamento di WD1856 b potrebbe essere un’anomalia statistica, stimolata dai dati limitati attualmente disponibili. Kipping ha calcolato che la rarità di un pianeta massiccio come WD1856 b essendo il primo identificato è pari a solo lo 0.37%. Anche se questo evento è incredibilmente raro, è importante ricordare che la storia dell’astronomia è stata testimone di eventi improbabili nel corso dei tempi.

Per riassumere, la scoperta di un pianeta intatto attorno a una nana bianca sfida le nozioni prevalenti sugli esopianeti nane bianche. Mentre gli scienziati continuano a indagare su questo fenomeno, la ricerca di ulteriori pianeti nani bianchi e la presenza di pianeti terrestri nelle loro zone abitabili rimane un’impresa affascinante.

Domande frequenti (FAQ)

D: Ci sono più pianeti nani bianchi?

R: Anche se finora è stato confermato un solo pianeta nano bianco intatto, la scoperta suggerisce la presenza di altri pianeti nani bianchi in attesa di essere rilevati.

D: Possono esistere pianeti terrestri simili alla Terra attorno alle nane bianche?

R: L’esistenza di zone abitabili delle nane bianche aumenta la possibilità che al loro interno si trovino pianeti simili alla Terra, anche se la loro scarsità rimane incerta.

D: Perché i pianeti nani bianchi rocciosi sono rari?

R: Le prove limitate dell’esistenza di pianeti nani bianchi rocciosi potrebbero essere dovute alla prevalenza di pianeti completamente intatti sotto forma di dischi di detriti, piuttosto che di pianeti terrestri completamente formati.

D: I pianeti nani bianchi sono costituiti principalmente da pianeti delle dimensioni di Giove?

R: Sebbene il primo pianeta nano bianco confermato abbia una massa simile a quella di Giove, non è chiaro se i pianeti delle dimensioni di Giove dominino la popolazione di esopianeti nani bianchi. Sono necessarie ulteriori ricerche per accertare la reale distribuzione delle dimensioni dei pianeti.

D: In che modo la rarità del primo pianeta nano bianco influisce sulla nostra comprensione?

R: La rarità della scoperta solleva dubbi sulla probabilità statistica di individuare un pianeta così massiccio come il primo. Inoltre, spinge gli scienziati a riconsiderare la distribuzione degli esopianeti nani bianchi.