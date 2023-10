Dove trovare gli occhiali per l'eclissi solare in vista dell'imminente eclissi solare

Un’eclissi solare sarà visibile in tutte le Americhe sabato 14 ottobre. Per la maggior parte si tratterà di un’eclissi solare parziale, con solo poche località che subiranno un’eclissi anulare, nota anche come eclissi “anello di fuoco”. Indipendentemente da ciò, è fondamentale proteggere gli occhi durante la visione dell'eclissi. Gli occhiali da sole non sono sicuri per la visione diretta del sole. Allora, dove puoi trovare gli occhiali per eclissi solare? Ecco alcune opzioni.

Se desideri acquistare online attrezzature sicure per l'osservazione solare, c'è ancora tempo, ma le scorte stanno finendo, quindi agisci rapidamente. Inoltre, cinque milioni di paia di occhiali protettivi solari verranno distribuiti gratuitamente a 10,000 biblioteche negli Stati Uniti come parte del progetto Solar Eclipse Activity for Libraries.

Per trovare una biblioteca vicino a te che potrebbe distribuire occhiali per l'eclissi solare gratuiti, puoi utilizzare una mappa interattiva fornita dal progetto. Tuttavia, è importante notare che gli occhiali potrebbero non essere disponibili il giorno dell'eclissi, quindi è meglio contattare la propria biblioteca il prima possibile.

Un'altra opzione è quella di verificare con i musei della scienza, i planetari o partecipare a eventi della comunità in cui possono essere distribuiti occhiali gratuiti. Un progetto finanziato dalla NASA chiamato Astronomical Society of the Pacific ha creato una rete di ambasciatori di Eclipse che distribuiranno occhiali in occasione di questi eventi, con particolare attenzione alle comunità svantaggiate.

Se preferisci acquistare occhiali per eclissi solare, l'American Astronomical Society ha fornito un elenco di fornitori verificati. Cerca occhiali di produttori come American Paper Optics e Rainbow Symphony e assicurati che soddisfino lo standard di sicurezza internazionale ISO 12312-2.

Ricorda, indipendentemente dalla tua posizione, tutti dovrebbero indossare occhiali per eclissi solare per visualizzare l'evento in sicurezza. Goditi l'eclissi e ricorda di proteggere i tuoi occhi.

