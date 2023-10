Proteggi i tuoi occhi durante l'eclissi anulare dell'Anello di Fuoco del 2023

I funzionari avvertono i cacciatori di eclissi di prendere precauzioni e proteggere i propri occhi durante l'imminente eclissi anulare dell'Anello di Fuoco del 2023, prevista per il 14 ottobre. L'eclissi anulare si verifica quando la luna si muove tra la Terra e il sole, ma non copre completamente il sole, creando un effetto anello di fuoco. Questo fenomeno cosmico può essere osservato in diverse aree dell'Oregon, tra cui la costa di Newport, Fort Rock e La Pine. Tuttavia, non è sicuro guardare direttamente il sole durante un’eclissi anulare senza filtri solari speciali.

L'Oregon State Parks sta distribuendo un numero limitato di occhiali nei parchi statali per osservare in sicurezza l'eclissi, anche se i cieli sereni non sono garantiti. Per garantire la sicurezza, l'American Astronomical Society fornisce un elenco di rivenditori certificati che vendono occhiali per eclissi e visori solari, come American Paper Optics, Celestial Optical, Halo Eclipse Spectacles, Flip'n Shades, Alpine Astronomical e Rainbow Symphony. Questi occhiali sono “migliaia di volte più scuri” dei normali occhiali da sole e dovrebbero soddisfare la certificazione ISO 12312-2, riducendo la luce solare visibile e bloccando la maggior parte delle radiazioni solari UV e IR.

È importante notare che per osservare l'eclissi non devono essere utilizzati filtri o occhiali da sole fatti in casa, poiché non forniscono una protezione adeguata. La NASA sottolinea che i raggi solari concentrati possono bruciare attraverso i filtri e causare gravi lesioni agli occhi se si osserva il Sole attraverso un obiettivo fotografico, un telescopio, un binocolo o qualsiasi altro dispositivo ottico mentre si indossano occhiali da eclissi o si utilizza un visore solare portatile.

Anche se alcuni abitanti dell'Oregon, come quelli di Portland, potrebbero non trovarsi sul percorso dell'anularità, hanno comunque l'opportunità di vedere l'eclissi parziale. L'eclissi inizierà alle 8:06, raggiungerà il suo picco alle 9:19 e terminerà alle 10:39 della mattina del 14 ottobre.

Fonte:

– Parchi statali dell'Oregon

– Società Astronomica Americana

– Nasa