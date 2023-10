Nuove conoscenze sulle origini delle strutture cellulari complesse

By

Miliardi di anni fa, la fusione di due piccole cellule ebbe un profondo impatto sul corso dell’evoluzione. Questo straordinario evento ha dato origine al mitocondrio, spesso definito la centrale elettrica della cellula, che ha fornito un significativo vantaggio energetico e ha aperto la strada allo sviluppo di forme di vita complesse e multicellulari. Ma le origini di altre strutture critiche all’interno delle cellule eucariotiche, come il nucleo e le membrane interne, sono rimaste un mistero.

I recenti progressi negli strumenti e nelle tecniche hanno consentito ai biologi cellulari di esplorare gli inizi di queste intricate architetture cellulari e di far luce sulle loro potenziali origini. Un’ipotesi prevalente è il modello dei “mitocondri precoci”, proposto dal biologo evoluzionista Bill Martin e dai suoi colleghi. Contrariamente alle nozioni precedenti, questo modello suggerisce che il sistema endomembrana, che comprende varie strutture di membrana all’interno di cellule complesse, si è evoluto poco dopo che un alfaproteobatterio (l’antenato dei mitocondri) si è stabilito all’interno di una cellula ospite relativamente semplice della classe degli archaea.

Secondo questa ipotesi, le strutture della membrana potrebbero aver avuto origine da vescicole rilasciate dall'antenato mitocondriale, in modo simile a come i batteri a vita libera rilasciano vescicole per vari scopi. Nel corso del tempo, queste vescicole si sono specializzate e si sono fuse con la membrana della cellula ospite, contribuendo alle caratteristiche eucariotiche osservate nelle cellule odierne.

Non solo le vescicole sarebbero servite a proteggere la cellula dalle specie reattive dannose dell'ossigeno generate dall'endosimbionte, ma avrebbero anche potuto aiutare ad affrontare il problema degli introni, frammenti di DNA estranei dell'alfaproteobatterio che interrompono importanti geni nel genoma della cellula ospite. Le barriere di membrana fornite dalle vescicole e dal nucleo hanno consentito un corretto splicing e traduzione dell'mRNA, impedendo la produzione di proteine ​​prive di senso.

Riconsiderando e rivalutando ipotesi di vecchia data, gli scienziati stanno scoprendo nuove conoscenze sulle origini delle strutture cellulari complesse. Anche se i dettagli esatti di come si sono evolute queste strutture potrebbero essere ancora incerti, la ricerca in corso in questo campo continua a svelare l’affascinante storia dell’evoluzione cellulare.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è il mitocondrio?

Il mitocondrio è un organello cellulare racchiuso in una membrana che svolge un ruolo vitale nella generazione di energia per la cellula. Spesso definito come la centrale elettrica della cellula, è responsabile della produzione di adenosina trifosfato (ATP), la molecola che alimenta vari processi cellulari.

2. Cosa sono le cellule eucariotiche?

Le cellule eucariotiche sono un tipo di cellule che compongono organismi che vanno dai protisti unicellulari agli organismi multicellulari complessi come piante e animali. Sono caratterizzati dall'avere un nucleo e altri organelli legati alla membrana.

3. Cos'è il sistema endomembrana?

Il sistema endomembrana è una rete di organelli legati alla membrana all'interno delle cellule eucariotiche che lavorano insieme per sintetizzare, trasportare e scomporre le molecole. Comprende strutture come il reticolo endoplasmatico, l'apparato di Golgi, i lisosomi, i perossisomi e i vacuoli, che sono essenziali per vari processi cellulari.

Fonte:

– Biologia Molecolare della Cellula. Alberts B, Johnson A, et al. 4a edizione. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/