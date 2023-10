Esplorare la rottura quantistica: una nuova prospettiva sui mondi classici e quantistici

I fisici sono da tempo alle prese con la comprensione del comportamento delle entità microscopiche attraverso i principi della meccanica quantistica. Mentre la meccanica quantistica spiega i comportamenti sconcertanti delle particelle elementari, degli atomi e delle molecole, le leggi della fisica classica governano il nostro mondo macroscopico.

Tuttavia, un numero crescente di fisici ritiene che piccole deviazioni dalle previsioni classiche, accumulate nel tempo, possano alla fine portare al crollo della descrizione classica. Questo ipotetico fenomeno, noto come rottura quantistica, mette alla prova la nostra comprensione dei confini tra il mondo classico e quello quantistico.

Per studiare la rottura quantistica, i ricercatori Sebastian Zell e Marco Michel hanno condotto uno studio teorico su un sistema quantistico unidimensionale simile al gas. Il loro modello mirava a determinare le condizioni in cui si verifica la rottura quantistica e come questa si collega al numero di particelle nel sistema.

Lo studio ha rivelato che la descrizione classica non viene mai meno a meno che la forza dell'interazione tra le particelle non sia relativamente forte. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che il tempo di rottura quantistica, l’intervallo di tempo dopo il quale avviene la rottura quantistica, aumenta con il numero di particelle nel sistema. Tuttavia, questo aumento è relativamente lento, suggerendo che è improbabile che si verifichi la rottura quantistica in situazioni tipiche, ma può avvenire rapidamente se ciò accade.

Sebbene lo studio fosse puramente teorico, i ricercatori sperano di trovare un sistema adatto, come i condensati di Bose-Einstein, per una conferma sperimentale in futuro. In caso di successo, ciò potrebbe portare a una maggiore comprensione della suddivisione tra descrizioni classiche e quantistiche.

Le implicazioni della rottura quantistica si estendono oltre la fisica fondamentale. I ricercatori suggeriscono che la risoluzione del paradosso della radiazione del buco nero, nota come radiazione di Hawking, potrebbe essere influenzata dalla rottura quantistica. I calcoli di Stephen Hawking sulla radiazione del buco nero presuppongono una descrizione classica del buco nero e, una volta avvenuta la rottura quantistica, potrebbe verificarsi una nuova fase di emissione, consentendo potenzialmente il rilascio di informazioni.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno le implicazioni della rottura quantistica e la sua connessione con la fisica dei buchi neri, questo studio apre nuove strade per esplorare i confini del mondo classico e quantistico.

