Il dibattito sulla teoria dell'informazione integrata: è pseudoscienza?

Una lettera aperta pubblicata da un gruppo di 124 scienziati e filosofi della coscienza ha suscitato polemiche nel settore. La lettera attacca la teoria dell’informazione integrata (IIT), una delle principali teorie della coscienza, definendola “pseudoscienza”. Il dibattito sull'IIT è emerso dopo che i risultati di un concorso sperimentale tra l'IIT e la teoria rivale della teoria dello spazio di lavoro globale sono stati inconcludenti. La copertura mediatica di questi risultati ha stimolato la pubblicazione della lettera aperta.

L’IIT, proposto dal neuroscienziato italiano Giulio Tononi, suggerisce che la coscienza è determinata dal livello di “informazione integrata” all’interno di un sistema. I critici sostengono che la teoria ha ricevuto più attenzione di quanto merita e sollevano preoccupazioni sulle sue potenziali implicazioni, come il suo impatto sulla pratica clinica e le questioni etiche riguardanti l’intelligenza artificiale, la ricerca sulle cellule staminali, la sperimentazione animale e l’aborto.

Tuttavia, i sostenitori dell’IIT sostengono che si tratta effettivamente di una delle principali teorie della coscienza, supportata dalla ricerca scientifica e riconosciuta all’interno della comunità scientifica. Un sondaggio condotto tra gli scienziati della coscienza ha rilevato che quasi il 50% considera l’IIT una teoria promettente. Inoltre, l'IIT è stato presentato in dibattiti chiave e revisioni scientifiche.

L’accusa di “pseudoscienza” contro l’IIT si basa sul fatto che la teoria non è verificabile empiricamente e non è stata testata in modo significativo nel confronto diretto. Sebbene sia vero che testare i principi fondamentali di qualsiasi teoria della coscienza sia impegnativo, la capacità della teoria di generare previsioni verificabili la qualifica come un approccio scientifico. L’accusa di pseudoscienza è vista da molti come un tentativo di screditare e mettere a tacere l’IIT, minando sia la teoria che il processo scientifico stesso.

Nel complesso, il dibattito sulla teoria dell’informazione integrata evidenzia le complessità e le sfide dello studio della coscienza. Sebbene esistano lettere aperte e voci critiche, l’IIT mantiene un sostegno significativo all’interno della comunità scientifica e la sua validità come teoria scientifica rimane un punto controverso.

