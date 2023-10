I Giove caldi hanno compagni giganti: prove della migrazione complanare ad alta eccentricità

Sommario:

Un nuovo studio suggerisce che la maggior parte dei Giove Caldi (HJ), esopianeti di dimensioni simili a Giove ma che orbitano attorno alle loro stelle ospiti molto più vicine, hanno compagni esterni che sono tre volte più massicci degli stessi HJ. Questi compagni esterni hanno anche orbite più eccentriche rispetto ai pianeti giganti senza HJ. Ciò indica che la maggior parte degli HJ si formano lontano dalle loro stelle ospiti e vengono avvicinati dalle interazioni con i compagni giganti esterni complanari.

Si ritiene che i pianeti giganti si formino in dischi protoplanetari, costituiti da gas e polvere che circondano le giovani stelle. Questi dischi si raffreddano trasformandosi in cristalli di ghiaccio, che poi si aggregano per formare nuclei più grandi. È stato sorprendente trovare HJ con masse simili a Giove in orbita così vicino alle loro stelle. Le ipotesi che suggeriscono che gli HJ si siano formati nelle loro orbite attuali o siano stati spinti più vicini dal gas nel disco protoplanetario sono ora considerate improbabili. Si pensa invece che questi pianeti si siano formati lontano e siano migrati verso l'interno.

Questi sistemi planetari possono avere anche altri compagni, come le nane brune o le stelle binarie. Le interazioni gravitazionali tra la stella ospite, il pianeta e il compagno esterno possono causare cambiamenti nell'orbita del pianeta. L'orbita della stella e della compagna può scambiare momento angolare con l'orbita della stella e del pianeta, portando alla migrazione.

In questo studio sono state utilizzate le indagini sulla velocità radiale, utilizzate da molto tempo per rilevare gli esopianeti. Gli autori hanno analizzato i dati del California Legacy Survey e hanno separato la popolazione dei pianeti giganti in sistemi con e senza HJ. Hanno scoperto che i sistemi planetari con HJ tendono ad avere compagni esterni, che di solito sono almeno tre volte più massicci dell’HJ. Questi compagni esterni hanno anche orbite più eccentriche, indicando che hanno scambiato momento angolare con HJ e hanno fatto sì che la sua orbita diventasse più ellittica.

Questo studio fornisce una forte prova a sostegno dell’ipotesi che le interazioni tra i pianeti siano responsabili dell’esistenza dei Giove caldi. L’analisi si è basata su un ampio campione di dati raccolti nell’arco di quasi tre decenni.

