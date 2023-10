Eclissi solare dell'Anello di Fuoco: dove guardare e potenziali condizioni meteorologiche

Sabato 10 giugno si verificherà un evento astronomico raro ed emozionante, noto come eclissi solare anulare “anello di fuoco”. Questa eclissi sarà visibile da uno stretto corridoio che si estende dall’Oregon al Texas, dove la Luna bloccherà il 90% del sole, creando uno straordinario effetto “anello di fuoco”.

A differenza di un'eclissi solare totale, in cui la Luna copre completamente il sole, un'eclissi solare anulare consente a un po' di luce di sbirciare, circondando la luna. Questo crea uno spettacolo visivo accattivante che attira persone da tutto il mondo.

Le condizioni meteorologiche giocheranno un ruolo cruciale nel determinare la visibilità dell'eclissi. Le migliori condizioni di visibilità si prevedono in Texas, dove il sole sarà diffuso. Città come San Antonio potranno assistere all'anularità al suo apice, a partire dalle 11:52 CDT. Qualche nuvola potrà comunque essere presente nella parte meridionale dello stato, ma non ostacolerà del tutto la vista.

D'altra parte, non si prevede che l'Oregon avrà condizioni meteorologiche altrettanto favorevoli. Nuvole abbondanti e qualche pioggia potrebbero potenzialmente oscurare l’eclissi. Una tempesta al largo della costa del Pacifico nord-occidentale potrebbe interrompere lo spettacolo, con nuvole che si diffondono nell’entroterra.

Anche altri stati, come Nevada, Utah e Nuovo Messico, potrebbero presentare una copertura nuvolosa, che potrebbe influire sulla visibilità. Tuttavia, esiste la possibilità che sacche di questi stati possano avere cieli sereni durante l’eclissi.

Per il resto degli Stati Uniti centrali e orientali sarà visibile un’eclissi parziale, che bloccherà dal 20% all’80% del sole. Sfortunatamente, i sistemi temporaleschi si tradurranno in una diffusa copertura nuvolosa nel Midwest e in alcune parti dell’Est, ostacolando potenzialmente la vista.

Se non puoi assistere all'eclissi solare anulare del 10 giugno, non preoccuparti. Un’altra opportunità attende l’8 aprile 2024, con la prossima eclissi solare totale destinata a verificarsi. Pianificando in anticipo, puoi assicurarti di trovarti nel luogo privilegiato per osservare questo affascinante evento celeste.

Fonte:

– CNN (articolo fonte)