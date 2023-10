L'esistenza di mondi acquatici nei sistemi esoplanetari

By

Questo articolo discute la presenza di mondi acquatici nei sistemi esoplanetari, concentrandosi sulle relazioni massa-raggio e sulla composizione della massa di questi pianeti. Secondo i modelli di formazione dei pianeti, è probabile che gli esopianeti che migrano oltre il limite delle nevi del disco protoplanetario abbiano nuclei ricchi di ghiaccio d’acqua. Questi mondi acquatici possono costituire circa il 50% della massa del pianeta.

La valle del raggio osservata dei pianeti Keplero, che è ben spiegata dalla dicotomia atmosferica dei pianeti rocciosi, suggerisce l'esistenza di mondi acquatici sulla base di misurazioni precise della massa e del raggio dei pianeti in transito. Tuttavia, determinare la composizione del nucleo di questi pianeti è impegnativo a causa della somiglianza nella densità tra i pianeti ricchi di ghiaccio d’acqua e i pianeti rocciosi con atmosfere sottili.

Per studiare la presenza di mondi acquatici, gli autori combinano diversi modelli di formazione con modelli di fuga atmosferica per simulare sistemi planetari coerenti con il raggio della valle osservato. Confrontando questi pianeti simulati con i pianeti osservati in termini di massa, raggio e periodo orbitale, possono valutare la probabilità della presenza di mondi acquatici nel campione attuale.

I modelli di migrazione suggeriscono che una percentuale significativa di pianeti spogli, senza atmosfere primordiali di H/He, può essere ricca di ghiaccio d’acqua attorno a stelle ospiti di tipo G e M. Ciò è coerente con la distribuzione del raggio di massa dei pianeti osservati. Tuttavia, si prevede che la maggior parte dei mondi acquatici abbiano periodi orbitali più lunghi (> 10 giorni). Pertanto, identificare questi mondi acquatici attraverso metodi come la velocità radiale e la spettroscopia di trasmissione sarebbe più efficace quando si prendono di mira pianeti con periodi orbitali più lunghi.

In conclusione, questa ricerca suggerisce che è probabile che i mondi acquatici siano presenti nei sistemi esoplanetari e possano essere identificati in base alle loro relazioni massa-raggio e ai periodi orbitali. Ulteriori studi che utilizzano dati osservativi e tecniche spettroscopiche avanzate possono fornire maggiori informazioni sull’esistenza e sulle caratteristiche di questi mondi acquatici.

Fonte: L'articolo "L'esistenza dei mondi acquatici nei sistemi esoplanetari" di Aritra Chakrabarty e Gijs D. Mulders.