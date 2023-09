SpaceX lancia in orbita 21 nuovi satelliti

Lunedì mattina il razzo Falcon 9 di SpaceX ha lanciato con successo 21 nuovi satelliti nell'orbita terrestre bassa. Questi satelliti fanno parte di Starlink, una costellazione di migliaia di satelliti che forniscono copertura Internet a banda larga globale. I satelliti sono stati dispiegati in un “treno satellitare”, che appare come una serie di vagoni allineati nello spazio.

Sebbene l'aurora boreale sia uno spettacolo celeste naturale in Minnesota, i residenti possono anche avere l'opportunità di assistere allo spettacolo artificiale dei satelliti Starlink che passano sopra di loro. A seconda delle condizioni di osservazione e del cielo sereno, il treno satellitare può essere visto ad occhio nudo quando è più vicino alla Terra.

Starlink fornisce tempi calcolati per quando i satelliti saranno visibili in luoghi diversi. Sfortunatamente, al momento non ci sono tempi di visibilità “buoni” a Minneapolis nei prossimi cinque giorni. Tuttavia, venerdì 29 settembre ci saranno condizioni di visibilità “medie”, consentendo una finestra di osservazione di cinque minuti a partire dalle 6:03 circa. Inoltre, lunedì sera intorno alle 7:34, i satelliti saranno nuovamente visibili. anche se le condizioni saranno pessime nell’area di Minneapolis.

Per coloro che vivono vicino a Duluth, i satelliti Starlink saranno visibili in buone condizioni intorno alle 8:07 per circa quattro minuti lunedì notte. Per individuarli, guarda da ovest a nord-est.

Per sapere quando i satelliti Starlink saranno visibili nella tua città, puoi visitare il sito Starlink per ulteriori informazioni.

Nel complesso, il successo del lancio di questi 21 nuovi satelliti da parte di SpaceX ci avvicina al raggiungimento della copertura Internet globale a banda larga, espandendo ulteriormente l’accesso alle informazioni e alla connettività in tutto il mondo.

Definizioni:

– Starlink: una costellazione di satelliti lanciata da SpaceX per fornire una copertura Internet globale a banda larga.

– Falcon 9: un razzo riutilizzabile a due stadi progettato e prodotto da SpaceX.

